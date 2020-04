De kommende massefyringer i SAS er et tegn på, at flyselskabet forbereder sig på at skulle have endnu flere statsgarantier, mener luftfartsanalytiker.

Tirsdag morgen meddelte SAS, at man vil skære i 5.000 fuldtidsstillinger svarende til næsten halvdelen af selskabets ansatte.

Fyringerne tegner et billede af et SAS, som har nået en kritisk tilstand, mener Jacob Pedersen, der er aktie- og luftfartsanalytiker ved Sydbank. Fyringerne er afgørende for at kunne holde omkostningerne nede.

»Man ser ind i et marked, hvor det er uigennemskueligt, hvornår lufttrafikken normaliserer sig igen, og det er helt afgørende, at man får skåret omkostningerne ned, indtil man ved mere,« siger Jacob Pedersen.

Han mener, at de hjælpepakker på 1,5 mia. svenske kroner, som er blevet sendt SAS’ vej af henholdvis den danske og svenske regering, ikke batter nok i forhold til de lønudgifter, som flyselskabet har. Fyringerne kan derfor ses som en forberedelse på, at der bliver brug for flere.

»For SAS handler det om at gøre sig fortjent til endnu større statsgarantier, end dem man har nu. Det er svært at forsvare, hvis man ikke selv har været ude at arbejde med omkostningerne,« siger Jacob Pedersen.

SAS mistede i marts ca. 1,2 mia. kr. i indtægter - og det tal kan meget vel stige i april. Jacob Pedersen mener, at der er tale om et selskab, som »styrbløder« og kan få brug for yderligere hjælp fra ejerkredsen.

»Jeg kan sagtens se en situation, hvor den gæld, som SAS oparbejder, skal veksles til egenkapital. SAS har ikke økonomi til at påtage sig al den ekstra gæld, og derfor kan den danske stat øge sit engagement,« siger han.

Det er dog fortsat en udfordring for SAS at manøvrere igennem krisen, som ifølge Jacob Pedersen kommer til at strække sig langt udover i år.

»Det kommer til at tage lang tid. De fleste flyselskaber arbejder med en tidshorisont, der hedder 2022, før markedet er normalt. Det er mange måneder at håndtere kraftige blødninger og store underskud,« siger han.