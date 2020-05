Situationen spidser til for de danske rejsebureauer. Erhvervsministeren åbner for ændret hjælp.

Coronakrisen tager nu livet af det tredje danske rejsebureau på en måned.

Denne gang er det Express Travel, som primært solgte flybilletter, der er erklæret konkurs. Det skriver branchemediet standby.dk.

I løbet af april gik både Jasø Rejser og Robinson Scandinavia konkurs. Og vi har ikke set det sidste rejsekrak, spår en ekspert.

»Vi får flere konkurser som følge af coronakrisen end under finanskrisen,« siger Ole Egholm, ejer af Dansk Brancheanalyse, til standby.dk.

Rejseselskaberne er lige nu presset til det yderste, og kun med hjælp fra staten kan man undgå en nærmest kollektiv konkurs i hele branchen, lyder advarslen.

Men rejsebranchen har ikke været ubetinget tilfreds med den hjælp, der er stillet i udsigt.

Frustrerede rejsebureauer har de seneste uger banket hårdt på erhvervsminister Søren Kollerups dør. Både fordi hjælpepakken indeholder lån for 1,5 mia. kr., men rejselskaberne hæfter kollektivt for lånene, og de kan ende med at skulle betale langt mere tilbage, end de selv har lånt.

Derudover kan rejsebureauerne miste retten til erstatning af deres forsikringsselskaber, fordi det offentlige har besluttet at give støtte i form af lån gennem Rejsegarantifonden.

En lang række rejseselskaber har truet med at forlade Rejsegarantifonden i protest mod regeringens hjælpepakke. Men ministeren vil nu tage det kollektive lån til rejsebranchen op til efterretning. Det gav han udtryk for på et samråd tirsdag.

»Jeg tager det selvfølgelig meget alvorligt, når branchen med én stemme siger, at de ønsker en højere grad af individuel hæftelse. Derfor vil jeg også gerne invitere til, at vi kan finde den rette balance mellem de forskellige hensyn, der her er på spil,« sagde Simon Kollerup på samrådet.