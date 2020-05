Svensk modekoncern taber mere end halvdelen af sin omsætning

Den svenske modegigant H&M har siden marts tabt 57 pct. af sin omsætning.

Den svenske modekoncern Hennes & Mauritz (H&M), der ligesom store dele af det resterende erhvervsliv er præget af coronavirus, har oplevet en nedgang på 57 pct. i sin omsætning siden den 1. marts sammenlignet med samme periode forrige år.

Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse ifølge Retailnews.dk.

Ifølge pressemeddelelsen skyldes det markant lavere salg, at omkring 60 pct. af selskabets fysiske butikker fortsat er lukket som følge af coronavirus og restriktioner fra lokale myndigheder verden over.

Helt konkret er 3.050 af modekoncernens 5.061 fysiske butikker fortsat ikke åbent for kunder.

I Danmark har H&M tabt omkring halvdelen af sit salg siden starten af marts. Mens det ser endnu værre ud i lande som Spanien og Italien, der er hårdt ramt af coronavirussens hærgen.

I Italien har kæden mistet 80 pct. af sin omsætning, mens tabet i Spanien lyder på 76 pct.

Coronakrisen har dog ikke udelukkende resulteret i tab for den svenske modegigant. Mens det ikke har været muligt for kunder at handle i kædens fysiske butikker, har de fleste af H&M’s netbutikker fortsat holdt åbent. Det har resulteret i, at onlinesalget siden marts er steget med 32 pct.

I øjeblikket er det ifølge Retailnews.dk muligt at handle online hos H&M i 46 ud af 51 af kædens markeder.

Modekoncernen har tidligere meddelt, at den forventer at tabe penge i andet kvartal. Det skyldes, at coronavirussen giver et så stort fald i omsætningen, at det ikke bliver muligt at opveje det ved lavere driftsomkostninger.

Koncernens samlede omsætning steg i første kvartal med otte procent til 54,9 mia. svenske kroner.

Samtidig blev overskuddet mere end fordoblet til 1,9 mia. svenske kroner.

H&M har 110 fysiske butikker i Danmark. Enkelte af dem er siden, kæden i marts valgte at lukke samtlige danske butikker, genåbnet.