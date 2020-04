Globalt modeikon med dansk topchef går i betalingsstandsning

Coronakrisen har hurtigt tømt pengekassen i mange tøjselskaber - både her i landet og rundt om i Europa. Hos Esprit, der er blandt konkurrenterne til flere danske tøjselskaber, har ledelsen valgt at gå i formel rekonstruktion.

Jesper Olesen, f. 1962, er erhvervsreporter på Finans. Han er uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole i 1989 og har siden stort set arbejdet med erhvervsjournalistik/virksomheder. Han var tidligere journalist på Herning Folkeblad, kommunikationsmedarbejder i TDC samt pressechef hos Messecenter Herning, inden han i 1995 kom til Jyllands-Posten. Der har han siden journalistisk dækket en lang række brancher og store virksomheder – lige fra landbrug og fiskeri til B&O og DSV. Jesper står nu i spidsen for Finans’ dækning af bl.a. detail/dagligvarehandel, modeindustrien samt møbelbranchen. Han har ud over journalistik og erhvervslivet også bl.a. en stor lyst til rejser ud i verden - ligesom han trofast følger Silkeborg IF’s op- og nedture i fodboldens verden.

Coronakrisen har skabt en enorm likviditetskrise i erhvervslivet - og ikke mindst i tøjbranchen. Det får nu konsekvenser for det internationale tøjmærke Esprit, der med den danske topchef Anders Kristiansen i spidsen har indgivet en formel betalingsstandsning.

Stop i tøjsalget udløst af coronavirus rammer branchen i hele Europa. 25 pct. af de danske tøjvirksomheder fastslog forleden i en undersøgelse, at de ser sig som direkte lukningstruede. Flere selskaber har derfor standset betalinger til leverandører, udlejere og andre kreditorer.

Også blandt udenlandske selskaber, som er i direkte konkurrence med danske virksomheder, ikke mindst Bestseller, er der pres på. Det gælder altså bl.a. det internationale tøjmærke Esprit.

Det kendte modeselskab har hovedsæde i Tyskland og er børsnoteret i Hong Kong. Siden 2018 har danske Anders Kristiansen været chef for Esprit.

Tøjselskabet har som konsekvens af coronakrisen med et brat stop i salget valgt at indgive en frivillig betalingsstandsning - en rekonstruktion - efter de juridiske regler på området i Tyskland. Målet er at sikre en fremtid drift for selskabet.

I følge en pressemeddelelse skriver Esprit, at ledelsen i selskabet under perioden med rekonstruktion vil lægge en plan for fremtiden, som skal godkendes på et kreditormøde.



»Det er det rigtige at gøre, da coronakrisen har haft en dramatisk indflydelse på vores forretning. Vi er med denne proces i stand til at bevare likviditet og fokusere på omstruktureringen. Vi ønsker at sikre fremtiden for modemærket og være klar til de muligheder, der opstår, når coronakrisen er ovre,« udtaler adm. direktør Anders Kristiansen, Esprit Group.

Han har før jobbet i Esprit haft en lang erhvervskarriere i udlandet som bl.a. viceadm. direktør i tøjselskabet Bestseller China samt det britiske tøjselskab New Look.

Anders Kristiansen skriver i en mail til Finans om den aktuelle situation, at beslutningen om rekonstruktion er proaktiv og med ledelsen i spidsen, samt at tingene »bevæger sig i den rigtige retning«.

Fra andre dele af modeverdenen har den svenske gigant H&M Hennes & Mauritz fredag meldt, at salget i marts er faldet med 46 pct. 3.800 af selskabets 5.000 butikker er aktuelt lukkede som følge af coronakrisen. På flere af de største markeder har alle H&M-butikker været lukkede siden midt i marts.