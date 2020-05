Detailkæden Skoringen opfordrer politikerne til at indføre et midlertidigt stop for udsalg i alle landets butikker. Kravet afvises dog af flere organisationer, der ikke ønsker at begrænse de frie markedskræfter.

Regeringen er nødt til at indføre et forbud mod udsalg og tilbudsvarer i landets butikker for at redde dansk detailhandel fra at blive ramt af en truende konkursbølge.

Sådan lyder den opsigtvækkende melding fra den landsdækkende skokæde Skoringen, der har over 100 butikker i hele landet.

»Nu har der været lukket længe, og alle har mistet omsætning. Hvis vi så også forærer varerne væk i en periode, går det helt galt. Derfor har vi brug for et stop for udsalg frem til august,« siger adm. direktør Frank Siim Sørensen i Shoe-d-Vision, der er kædekontor bag Skoringen.

Skokæden Shoe-d-vision er kædeselskab for ca. 200 Skoringen-butikker i Danmark og Norge samt en række andre skobutikker.

Domicil i Skødstrup, nord for Aarhus.

Kædeselskabet står for opgaver med bl.a. skobutikkernes varekøb, logistik, markedsføring, it og indretning.

Han henviser til, at et lignende tiltag netop nu bliver drøftet politisk i Holland ud fra et ønske om at beskytte især små butikker i landet under coronakrisen. Frank Siim Sørensen erkender, at forslaget om et forbud næsten kan opfattes som planøkonomi.

»Lige nu har vi ikke behov rent forretningsmæssigt for at sælge varer med store rabatter. I andre EU-lande arbejdes med overvejelser om at forbyde udsalg en kort periode for, at detailhandlen kan klare sig. Et prismæssigt blodbad får meget alvorlige konsekvenser for hele modebranchen. Så vi må gå nye veje i denne ekstraordinære situation,« siger Frank Siim Sørensen.

Coronakrisen har lagt voldsomt pres på store dele af detailhandlen, hvor alle - lige fra leverandører til butikker - mangler likviditet som følge af svigtende omsætning.

Samtidig hober forårsvarerne sig op mange steder, og derfor har flere eksperter og branchens aktører forudsagt, at de genåbnede butikker i høj grad vil bruge udsalg og tilbudskampagner som værktøj til hurtigt at få fart i salget igen.

Hos en anden af de store, danske detailkæder, Sportmaster, er adm. direktør Andreas Holm helt uenig med Skoringens direktør om behovet for et statsligt indgreb mod udsalg.

»Vi går ikke ind for en overregulering af markedet, men har i stedet fokus på de frie markedskræfter,« siger Andreas Holm.

I forbindelse med genåbningen af landets storcentre og stormagasiner har Erhvervsministeriet udsendt retningslinjer til detailhandlen. Her anbefaler ministeriet bl.a., at butikkerne undgår slagtilbud, der kan udløse lange køer af kunder.

I en skriftlig kommentar har Erhvervsministeriet dog over for Finans præciseret, at »der er ikke tale om et forbud mod tilbud, men en anbefaling om, at undgå køer og mange mennesker samlet på det samme sted. Der er derfor heller ikke tale om indblanding i den fri prisfastsættelse, og annonceaviser med tilbud er fortsat tilladt.«

Hos erhvervsorganisationen Dansk Mode & Textil kan adm. direktør Thomas Klausen godt forstå, at nogle butikker kan have et ønske om at holde mængden af udsalgsvarer nede.

»Men vi har en fri prisdannelse i markedet, og vi bliver hele tiden mindet om, at markedet afgør tingene. Sådan må det også være i denne situation. Der vil komme tilbud i massevis den kommende tid, da der er mange varer på lager.«

Både han og markedsdirektør Henrik Hyltoft fra interesseorganisationen Dansk Erhverv peger samtidig på, at de fysiske butikker er i direkte konkurrence med nethandlen – også store internationale aktører. Flere af dem kører aktuelt med masser af tilbud. Et dansk forbud mod udsalg kan dermed være direkte konkurrenceforvridende for de fysiske butikker.

Henrik Hyltoft understreger, at detailhandlen vil forsøge at indhente de seneste to måneders stop i salget i mange butikker.

»Der er jo forskellige forhold i den samlede detailhandel. Alle udsalg og tilbud skal gennemføres ud fra de sundhedsmæssige krav, som der er til butikkerne. Men den form for salgskampagner kan ikke undgås i den nuværende situation,« siger Henrik Hyltoft.

Han fremhæver, at detailhandlen præges af tilbageholdende forbrugere i en usikker tid. Netop derfor er der ifølge ham brug for at stimulere privatforbruget og dermed ikke en bremse i butikkernes muligheder for sætte varer på tilbud.

Argumentationen får dog ikke Skoringens adm. direktør til at slippe ønsket om et indgreb mod udsalg. Set i lyset af, at »staten har pumpet mange penge i hjælpepakker for at redde butikker og arbejdspladser« giver det ikke mening at tillade priskrigene rase, da de ifølge Frank Siim Sørensen risikerer at eliminere virkningen fra de mange hjælpepakker, hvis en større konkursbølge først begynder at rulle i detailhandlen.