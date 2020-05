Stor varehuskæde er gået i betalingsstandsning

Coronapandemien har sendt den amerikanske stormagasinkæde JC Penney ud i store økonomiske problemer

Den seneste måned har været rædselsfuld for de amerikanske varehuskæder.

Alene i maj har detailkæderne Neiman Marcus Group, J.Crew Group og Stage Stores ønsket om konkursbeskyttelse.

Nu har amerikanske JC Penney tilsluttet sig gruppen af særdeles trængte stormagasinkæder.

Det skriver E24.

JC Penney har søgt om konkursbeskyttelse under de amerikanske Chapter 11-konkursregler – også kendt som en betalingsstandsning med et henblik på en rekonstruktion.

Detailkæden har ikke kunnet tilbagebetale to låneterminer og har heller ikke landet et overskud for året i ni år.

Det 118 år gamle firma har 90.000 ansatte i 850 butikker over hele USA.

Fredag oplyste JC Penney at varehuskæden i første omgang lukker 200 butikker ned.

Ifølge Reuters ser kæden nærmere på et muligt salg. JC Penney vil offentliggøre sine fremtidige planer inden for de kommende uger.

Allerede før coronavirussen tvang butikskæder over hele USA til at lukke, var JC Penney presset af en massiv milliardgæld og faldende salg.

Sidste år omsatte stormagasinkæden for 82 mia. kr. og havde et underskud på 1,7 mia. kr.

Fra marts til april faldt detailhandlen i de amerikanske butikker med mere end 16 pct. ifølge E24.

Omkring 100.000 butikker ventes at lukke over de næste fem år. Det er mere end en tredobling af antallet af butikslukninger ved sidste recession, viser estimater fra UBS ifølge Wall Street Journal.

Flere end 2 mio. stillinger i detailbranchen er allerede blevet skåret fra.

Den amerikanske onlinehandel trives derimod og er steget med 15. pct. siden sidste år.