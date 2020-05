Novo Nordisks diabetesmedicin Semaglutid er efter mindre end to år på markedet i Danmark blandt de lægemidler, der genererer den højeste omsætning via apotekssalg i landet.

Novo Nordisk har med lanceringen af diabetesmidlet Ozempic på det danske marked fået katapulteret salget af lægemiddelklassen op i en helt ny skala på det danske marked.

Det viser data fra Danmarks Apotekerforening.

Novo Nordisk lancerede diabetesmidlet Ozempic, der består af det aktive stof semaglutid, på det danske marked i midten af 2018, og det ser ud til at have været en mere end almindelig god idé.

I hvert fald var lægemidlet i 2019 det fjerdemest sælgende lægemiddel i landet, hvis man ser på lægemidler, der udleveres på apoteket.

Semaglutid genererede i 2019 et samlet salg på de danske apoteker på 170,3 mio. kr., svarende til en stigning på intet mindre end knap 900 pct.

Det danske medicinalselskab kan samtidig glæde sig over, at salget af forgængeren Victoza ”kun” faldt tilbage med knap 23 pct. til et salg i 2019 på 192,1 mio. kr. sammenlignet med året før.

Ozempic er ligesom Victoza et lægemiddel, der tilhører klassen kaldet GLP-1. Det er en type lægemiddel, der modsat f.eks. insulin, har den fordel, at det fører til vægttab hos patienterne.

Det med afstand bedst sælgende lægemiddel i 2019 via apotekssalg var rivaroxaban, der markedsføres under navnet Xarelto. Lægemidlet benyttes til behandle og forebygge blodpropper og sælges af tyske Bayer.