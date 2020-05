Netflix stopper betaling fra flere hundredetusinde brugere

Streaminggiganten Netflix vil have ryddet ud i sine abonnenter. Derfor suspenderer den nu »inaktive« brugere.

Den amerikanske streamingtjeneste Netflix vil gøre op med »inaktive« brugere og betalingsstrømme, der ikke fører ... Derfor har den populære filmtjeneste allerede i denne uge sendt en e-mail til abonnenter, som i over et år har betalt for tjenesten uden at bruge den.

Det skriver BBC.

Præcis hvad, der har fået Netflix til at rydde ud i antallet af abonnenter, melder selskabet ikke noget om. Men ifølge et blogindlæg fra virksomheden er flere hundredetusinde betalende abonnenter »inaktive«.

»Hos Netflix er det sidste, vi ønsker, at kunderne betaler for noget, de ikke bruger. Vi beder alle, der ikke har set Netflix i et år, siden de tilmeldte sig tjenesten, bekræfte, at de vil beholde deres abonnement,« siger selskabets chef for produktinnovation Eddy Wu ifølge BBC i blogindlægget.

Som følge af coronakrisen har streamingtjeneste fået et rekordhøjt antal nye abonnenter i årets første kvartal. Ifølge Reuters forventede Netflix at få omkring 7 mio. nye abonnenter i de første tre måneder af 2020, men coronakrisen og den øgede tid hjemme har sendt 15,7 mio. nye abonnenter i hænderne på streaminggiganten.

Abonnenter, hvis konti er i fare for at blive suspenderet, vil modtage en e-mail, som skal bekræftes, hvis man ønsker at fortsætte sit abonnement. Ifølge Netflix er mindre end en halv pct. af brugerbasen »inaktive«.

Selskabet oplyser, at det vil beholde visningsdata fra deaktiverede konti. På den måde kan brugerne få adgang til deres individuelle præferencer og konti, hvis de på et senere tidspunkt ønsker at genaktivere streamingabonnementet.

Netflix havde i første kvartal en omsætning på 5,77 mia dollar, hvilket svarer til omkring 40 mia. kr.