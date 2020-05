Usikkerhed i markedet har resulteret i, at norske Wango A/S, der omfatter mærkerne Wagner og Brandstad, blev solgt til et bud i »den lavere ende«.

I slutningen af april måtte det norske selskab Wagno A/S, der omfatter 30 tøjbutikker under mærkerne Wagner og Brandstad, erkende, at coronavirussen og den efterfølgende nedlukning af butikker over hele Norden har haft så »alvorlig negativ effekt« på selskabet, at det måtte begæres konkurs.

Kort tid efter meldte norske Jan Egil Flo sin interesse og købte konkursboet gennem sit selskab Retail Drift. Nu viser en indberetning til byfogeden i Oslo, at buddet, som blev accepteret, lød på 11 mio. norske kr., hvilket svarer til omkring 7,5 mio. danske kr.

Det skriver det norske medie E24.

Et bud, der ifølge kurator Ellen Schult Ulriksen, ligger i »den lavere ende«.

»Min vurdering som kurator er, at buddet ligger i den lavere ende for, hvad der er acceptabelt. Men hvis boet selv skulle drive kæderne videre i fire uger, kom det med en ikke ubetydelig risiko,« siger hun til mediet.

Retail Drift forpligter sig samtidig til at tilbyde mindst 80 pct. af de 170 ansatte midlertidige jobs.

Wagno A/S gik ifølge E24 konkurs med en gæld på godt 40 mio. norske kr., hvoraf næsten de 30 mio. kr. er gæld til koncernselskaber.

I forbindelse med konkursen er der rapporteret 159 krav i boet. Tilsammen lyder de på 76,5 mio. norske kr., hvor den største kreditor er den danske Wagno-ejer PWT Group.

»Baseret på dette risikobillede (coronakrisens usikre fremtid red.) var vores vurdering, at buddet var et bud, der var rigtig at acceptere, fordi det ramte inden for den margen, vi troede, at vi ville kunne opnå. Selvom jeg også tror, at vi kunne have opnået en højere realisationsværdi, hvis boet havde kørt selv - givet at det var normale omstændigheder,« siger Schult Ulriksen.

De senest tilgængelige regnskabstal for Wagno A/S er fra 2018. Da havde selskabet et underskud på 8 mio. kr. Bundlinjen har været rød i syv ud af de otte år, tøjfirmaet har eksisteret, skriver E24.

Retail Drift-ejer Jan Egil Flo har tidligere udtalt til mediet, at de 30 tøjbutikker under mærkerne Wagner og Brandstad står over for en usikker tid, og at Retail Drift er åben overfor, at interesserede kan købe individueller butikker eller hele kæden.