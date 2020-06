Lisa Su, der står i spidsen for techselskabet AMD, er ifølge en ny rapport fra Associated Press og Equilar den højest lønnede direktør i aktieindekset S&P 500.

For første gang nogensinde topper en kvinde listen over de højst betalte direktører i aktieindekset S&P 500 i USA.

Det viser en ny rapport lavet af nyhedsbureauet Associated Press og analysefirmaet Equilar.

Lisa Su, der er direktør i chipfabrikanten AMD, tjente ifølge rapporten 58,5 mio. dollars sidste år og indtager dermed førstepladsen foran blandt andre forhenværende Walt Disney-direktør Bob Iger.

Rapporten sammenligner lønnen for direktører i S&P 500, som er aktieindekset over 500 store amerikanske virksomheder. Direktørerne, som er med i opgørelsen, havde ved udgangen af 2019 været mindst to år i deres stilling. I deres lønpakke indgår både grundløn, præstationsløn og eventuelle bonusser udbetalt i aktier.

AMD-direktøren modtog ifølge rapporten 1 mio. dollars i grundløn og 1,2 mio. dollars i præstationsløn sidste år, mens resten blev udbetalt i aktier.

(Kilde: Equilar)

Da Lisa Su tiltrådte stillingen som direktør for AMD i 2014, tog hun styringen i et firma, som lå i finansielle ruiner, efter den store konkurrent Intel i længere tid havde domineret markedet for computerprocessorer.

Men på blot seks år har hun vendt skuden, og AMD, der producerer både processor og grafikkort til computere, har vundet store markedsandele fra Intel. Alene i 2019 er virksomhedens aktie mere end fordoblet i værdi.

På listen, som består af i alt 329 direktører, står kun 20 kvinder, hvoraf den ene er Lisa Su. Derudover finder man bl.a. Marillyn Hewson fra Lockheed Martin, Mary Barra fra General Motors og Ginni Rometty fra IBM.

Gennemsnitslønnen for kvindelige direktører i S&P 500 var ifølge rapporten 2 mio. dollars i 2019. Til sammenligning fik deres mandlige kolleger i en lignende stilling omtrent 12,3 mio. dollars.

Man skal dog huske, at færre kvinder optræder på listen, hvorfor tallene ikke tegner et reelt billede på forskellen af lønniveauet mellem kønnene.

Listen er blevet sammensat af Associated Press og Equilar siden 2011.