Den danske oplevelsesudbyder DuGlemmerDetAldrig er ligesom resten af oplevelsesbranchen hårdt ramt af coronavirus. Nu mærker selskabet en stor stigning i salget, og håbet er, at man kan genvinde en del af det tabte.

Oplevelsesøkonomien i Danmark bløder. Hotelbookinger, flyrejser og events er blevet aflyst, og store dele af branchen er siden marts blevet kastet ud i en historisk krise.

Hos den danske oplevelsesvirksomhed DuGlemmerDetAldrig mærkede de omgående krisens effekt. Mens bookingerne før havde strømmet ind, forsvandt de nu, som de første dage gik.

»Hele vores kalender blev ryddet, bookinger blev aflyst, og vores partnere lukkede midlertidigt ned. På forbrugersiden oplevede vi samtidig en skepsis overfor at booke oplevelser, der ikke med sikkerhed kunne blive indløst,« erindrer Lasse Kjær, direktør og stifter af DuGlemmerDetAldrig.

Før krisen brød ud havde virksomheden haft flere år med massiv vækst, og man havde besluttet at investere stort i det norske marked samt gjort klar til, at et nyt marked skulle indtages. Men vækstrejsen blev sat på pause.

Pludselig lå salget 80 pct. under normalen, efter det de første to måneder af året var rekordstort. Krisen havde indtruffet og gav et tilbageslag, men nu ser direktøren de første tegn på en spirende optimisme.

»Det er gået bedre i takt med genåbningsfaserne er blevet offentliggjort, og fordi sommervejret er kommet og vores partnere åbner op, har vi i den seneste periode ligger over indeks 100 sammenlignet med sidste år,« siger Lasse Kjær

»Vores største frygt er en anden bølge af virusudbrud,« fortæller direktøren, som dog tilføjer, at man har forberedt sig på det værste og klargjort en række initiativer, som kan holde salget kørende i en periode.

Under krisen havde selskabet succes med såkaldte puzzle walks, hvor man kunne hente en pakke, som indeholdt gåder, der kunne blive løst ude i naturen eller på et slot. Det er én af løsningerne, men direktøren beretter, at der samtidig er opstået en tendens med virtuelle online-oplevelser.

»For at det giver mening at tilbyde, skal det gøres ordentligt og skabe værdi. For hvad nu, hvis man kunne sidde hjemme og tage på guidet tur i udlandet eller til ølsmagning med et dansk bryggeri?« siger Lasse Kjær.

Udover egne tiltag, har DuGlemmerDetAldrig tidligere på året startet et samarbejde med sommerhusudlejeren Sol & Strand, hvor man vil fremhæve danske seværdigheder og vise, hvad man kan opleve i eget land.

»Vi oplever en stor efterspørgsel på sommeroplevelser – det er tydeligt, at mange skal holde sommer derhjemme. Også til fars dag vil man ud at opleve landet, og det hjælper forhåbentligt på turismen,« siger han.

DuGlemmerDetAldrig blev stiftet i 2012 og udbyder via sin hjemmeside både gavekort og booking af oplevelser til eget forbrug - alt lige fra escape rooms til glamping-ophold (luksus camping, red.) via 400 samarbejdspartnere.

Virksomheden er siden da vokset næsten uafbrudt og omsatte i 2018 for ca. 24 mio. kr. i Danmark og året efter for 35 mio. kr. Lasse Kjær forventer fortsat et regnskab for 2020, som er væsentligt bedre end året før.

»Vi kommer til at vækste udelukkende fra de tendenser, vi så i starten af året, men krisen kommer til at tage toppen. Vi taber ikke overskuddet på gulvet, såfremt de nuværende tendenser fortsætter,« slutter han.