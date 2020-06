En forhenværende chef for det amerikanske børstilsyn mener, at handlen med en aktie i et biotekselskab med mulig coronavaccine, skal granskes.

Handlen med aktier i det hypede biotekselskab Moderna, som arbejder på at lave en coronavaccine, bør blive undersøgt af myndighederne.

Sådan lyder det bl.a. Harvey Pitt, der tidligere har stået i spidsen for det amerikanske børstilsyn Securities and Exchange Commission (SEC), skriver CNN.

Efter at Moderna den 18. maj offentliggjorde resultater fra et fase 1-studie, blev der gennemført en stribe handler med aktien, som ifølge Harvet Pitt ser »højst problematisk« ud.

Derfor bør myndighederne undersøge, om der er foregået ulovligheder, lyder det fra Harvey Pitt, som var chef for SEC fra 2001 til 2003.

»Det skaber et indtryk - som måske ikke er rigtigt - af, at nogen havde travlt med at drage fordel af nogle tidligere resultater fra det, der ofte er en lang og pinefuld proces,« lyder det fra Harvey Pitt.

Da resultaterne blev offentliggjort, steg aktien med næsten 20 pct. Det var ikke kun Moderna-aktien, der reagerede på nyheden. Det samme gjorde det amerikanske aktiemarked.

Samme dag rejste Moderna 1,3 mia. dollars i friske penge fra aktiemarkedet. Dagen efter blev der sået tvivl om, hvor positive resultaterne rent faktisk var, og hvor meget man skulle lægge i dem. Det fik aktien til at dykke med mere end 10 pct.

Over disse to dage solgte to højtstående chefer i Moderna tilsammen aktier for næsten 30 mio. dollars. Den 21. og 22. maj solgte Modernas største aktionær, venturekapitalfirmaet Flagship Pioneering 1 mio. aktier, som ifølge CNN indbragte en gevinst på næsten 70 mio. dollars.

Flagship Pioneering blev grundlagt af Noubar Afeyan, som i dag er chef for venturekapitalfirmaet. Noubar Afeyan var også med til at starte Moderna, hvor han i dag er formand.

Moderna har ikke noget produkt på markedet, men selskabets vaccinehåb har fået aktien til at tordne i vejret. Siden årsskiftet er aktien steget med mere end 200 pct. Kursen den 18. maj, da den nåede op i en kurs på 73 dollars.

Siden er den faldet til 59,65 dollars stykket, hvilket svarer til et fald på mere end 18 pct.

»Alle disse kendsgerninger skaber tilsammen en uimodståelig drivkraft til i det mindste at finde ud af, hvad der foregik i folks hoveder inden alle disse transaktioner,« lyder det fra Harvey Pitts.

Harvey Pitts er ikke den eneste, som mener, at SEC bør undersøge forløbet. Thomas Gorman, der har en fortid i SEC og i dag er partner i advokatfirmaet Dorsey & Whitney, er af samme overbevisning.

»Det ser ud til, at man har hypet aktien for derefter at gå ud og sælge den,« siger Thomas Gorman.

Hverken SEC, Flagship Pioneering eller Noubar Afeyan har reageret på CNN's henvendelser, og Moderna har ikke ønsket at komme med kommentarer.

Noubar Afeyan har tidligere forsvaret, at Moderna rejste kapital på det givne tidspunkt.