Bilgianten er kommet i modvind efter en reklame bliver beskyldt for racistiske undertoner.

Den tyske bilgigant Volkswagen har offentligt givet en undskyldning efter, at firmaets seneste reklame i forrige måned har skabt stor debat på det sociale medie Instagram.

Reklamen, der består af et videoklip, hvor en sort mand bliver skubbet rundt og løftet op af en hvid hånd, kritiseres for at være racistisk.

Det skriver Reuters.

»Vi kan konstatere, at racistiske intentioner ikke spillede nogen som helst rolle. Årsagen var en mangel på følsomhed og procedurefejl,« siger Hiltrud Werner, der er Volkswagens direktionsmedlem for integritet og juridiske anliggender, i en erklæring ifølge mediet.

»På vegne af bestyrelsen vil jeg formelt undskylde for at have såret mennesker som følge af en mangel på interkulturel følsomhed,« tilføjer han.

Ifølge Reuters bliver manden, der i klippet bliver løftet rundt, til sidst i videon knipset ind i en bygning med et skilt, hvorpå der står ’Petit Colon’.

Ifølge Reuters kan det på fransk oversættes til ’lille nybygger’, hvilket har koloniale undertoner. Derudover mener kritikere af klippet også, at den hvide hånd, som styrer den sorte mand, kan ses som et udtryk for et hvidt herredømme.

Volkswagens bestyrelse understreger i sin i undskyldning, at den fordømmer racisme og forklarer, at reklamen var en del af en række klip fra Golf 8-annoncekampagnen, der skildrer et par, der driller hinanden, hvilket er uklart, hvis man ikke ser hele kampagnen.

Også forrige år kom Volkswagen i modvind, da virksomhedens direktør blev kritiseret for nazistiske referencer om arbejde oig frihed under et ledermøde i koncernen.

Det resulterede i, at selskabets adm. direktør Herbert Diess måtte undskylde for sit sprogbrug under mødet