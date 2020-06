Tiger-milliardær holder hånden under historisk badehotel

Det kan være dyrt at kalde sig hotelejer - og coronakrisen har ikke gjort det nemmere.

Han har brugt næsten 30 mio. kr. på at forvandle det historiske badehotel Hornbækhus, der ligger mellem sommerhuse og helårshuse på en stille villavej i det nordsjællandske.

Men det er endnu ikke nogen god forretning for Tiger-stifter og milliardær Lennart Lajboschitz at kunne kalde sig hotelejer. Det viser et nyt regnskab fra selskabet Hornbækhus og Villa Strand ApS.

Lennart Lajboschitz købte i 2015 Hornbækhus og fik med i handlen Hotel Villa Strand, der ligger tæt ved Hornbækhus og fungerer som et anneks.

Men investeringen har indtil videre kun kastet underskud af sig. I det forgangne år tabte selskabet bag badehotellet 5 mio. kr., og egenkapitalen er negativ.

»Årets resultat er utilfredsstillende, men i overensstemmelse med ledelsens seneste forventninger,« står der i regnskabet.

Fordi egenkapitalen er negativ, har Lennart Lajboschitz valgt at yde et skattefrit tilskud på knap 7 mio. kr. for at sikre driften. Han har også givet tilsagn om at »yde finansiel støtte til selskabet, således at selskabet kan betale sine forpligtelser, i takt med at de forfalder,« fremgår det.

Coronapandemien har ikke gjort den økonomiske situation for det gamle badehotel lettere. Tværtimod.

»Selskabet forventer tab som følge af covid-19-udbruddet. Selskabet kan reducere aktiviteterne og forventer endvidere at kunne begrænse tabet ved brug af hjælpepakker,« skriver ledelsen i regnskabet.

Hornbækhus åbnede i 1905 og var i mange år kursuscenter for Udenrigsministeriet. I 2004 blev hotellet overtaget af ejendomsmatadoren Gunner Ruben, som på daværende tidspunkt var blandt landets rigeste med en anslået milliardformue.

Men fejlslagne investeringer i shippingbranchen og finanskrisen kostede Gunner Ruben enorme tab. Til sidst skred hans banker ind og tvang ham til at sælge ud af sine mange ejendomme.

Det skete til langt lavere priser, end ejendommene var vurderet til.

Da Lennart Lajboschitz købte Hornbækhus og Hotel Villa Strand, var det ifølge eget udsagn, fordi han fik et godt tilbud, han ikke kunne sige nej til.

»Det var en attraktiv investering,« sagde Tiger-stifteren til Berlingske.