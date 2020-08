Danske virksomheder blomstrer i kinesisk onlinehandel – men der er plads til mange flere

Onlinesalg ind over grænsen til Kina er blevet en dansk specialitet, selvom det kan være svært at komme i gang. Potentialet er stort, så flere skal i gang, mener DI.

Kina er et kompliceret marked – men som dansk virksomhed kan man faktisk godt rykke ind og sælge til de mange millioner kinesere, uden at man behøver at åbne kontor og produktion i landet.

Og det har mange danske virksomheder fundet ud af. Da årets største handelsdag i Kina løb af stablen sidst, Singles Day i november, lå Danmark således på en 15. plads over lande med størst salg ind over grænsen til Kina, globalt. Heri er altså ikke medregnet alt det, som store danske virksomheder med en base i Kina har solgt.

»Det er kanonflot, at Danmark kan gøre sig gældende på den måde. Opgørelsen dækker kun ’cross-border’-salg, og det gør det ekstra interessant. For det er typisk mindre virksomheder, som sælger på den måde,« siger Jesper Halle, handelschef på det danske generalkonsulat i Shanghai.

At rykke ind i Kina med fuld musik og sælge lokalt er nemlig typisk forbeholdt de store koncerner som Bestseller og Lego, der også gør det godt på onlinesalg i Kina. Men det er altså slet ikke umuligt for mindre virksomheder at sælge til kineserne på afstand, er budskabet fra Sidsel Dyrholm Holst, direktør for DI Handel.

»Vi mener, at mange flere danske virksomheder bør kigge på det kinesiske marked og de digitale kanaler for salg, der er der. Generelt halter vi i Danmark rigtig langt bagefter i forhold til at bruge digitale kanaler til eksport,« siger hun.

På de vestlige markeder kan man som dansk virksomhed med eksportvenlige produkter typisk få plads på hylden hos en stor onlinebutik som Amazon eller satse på reklamer i søgemaskiner som Google. Men det kinesiske marked fungerer helt anderledes, og det kan umiddelbart gøre det svært som dansk virksomhed at komme i gang.

»Der er både sproglige og kulturelle barrierer, som ved første øjekast kan synes uoverskuelige. Men der er rigtig gode muligheder for at få hjælp til processen. Og der er nogle få, dominerende onlineplatforme, så det er mindre fragmenteret,« siger Sidsel Dyrholm Holst.

Danske virksomheder er generelt gode til at sælge via nettet til danske kunder, men har ikke i samme omfang fat i kunder i andre lande.

Vi har således en andenplads blandt EU-landene, når man måler på andelen af virksomheder med onlinesalg, men kun hver tredje af de danske webshops sælger ud over landets grænser. Den andel svarer til en næstsidsteplads i EU.

En måde at få ændret det på er, at danske virksomheder satser mere på de store markedspladser – om de så hedder Amazon, Tmall eller JD.com, forklarer Jan Damsgaard, professor i digitalisering på Copenhagen Business School.

»I Danmark tror man stadig, at e-handel er noget med at sætte sin egen webshop op og sælge derigennem. Men resten af verden har altså bevæget sig over på de store online-markedspladser. Og i Kina er man rigtig langt fremme med e-handel. Det er meget veludviklet og sofistikeret, samtidig med at markedet er stort,« siger han.