Tvangslukninger gennem foråret har skabt store problemer for familierne bag store danske hoteller, der i forvejen kørte med røde tal.

De seneste måneders nedtur i hotelbranchen har været et ekstra nyrestød til familierne bag flere af landets større hotelkæder. Hotellerne havde allerede inden coronakrisen økonomiske udfordringer, og 2020 ligner nu et nyt år med huller i kassen.

Onsdag måtte hotelkæden Maribel, der driver næsten 50 hoteller i Norden, indgive konkursbegæring efter længere tids økonomiske vanskeligheder. Og hotelkæden er langtfra den eneste, som har problemer.

En gennemgang, som Finans i samarbejde med analysehuset BIQ har foretaget af de hoteller, der har fået penge fra hjælpepakkerne gennem coronakrisen, viser, at mange af de privatejede hoteller havde nedslående regnskabstal, lang tid før coronaen opstod.

Nordmanden Petter Stordalens Nordic Choice-koncern står bag feltets største minusser med negativ egenkapital på tocifrede millionbeløb i det seneste regnskab fra både Clarion Hotel ved Københavns Lufthavn, luksushotellet Skt. Petri og Comfort Hotel på Vesterbro i København. Stordalen oplyste i juni til Børsen, at Choice-koncernen har mistet 3 mia. kr.

»Indtil videre har jeg kun investeret i København. Jeg har sået. Og der går lidt tid, fra man har sået, til man kan begynde at høste,« siger Petter Stordalen, da Finans møder ham i det nyåbnede Villa Copenhagen og tilføjer:

»I Sverige var det akkurat det samme. Først tabte vi penge, og nu er det vores vigtigste marked.«

Det er klart, at den nærmest ødelæggelse af branchen, som er gennemført, den er hård ved os. Erik Sophus Falck, ejer, Danske Hoteller

Brøchner Hotels, der er ejet af hotelarvingen Søren Brøchner-Mortensen og familie og driver en håndfuld hoteller i København, noterede sidste år et underskud på 5,5 mio. kr.

»Årsagen er, at vi har haft massive investeringer i Hotel Ottilia i Carlsberg Byen, vores 4+ stjernede luksus boutique hotel, som åbnede i januar. Desuden har vi investeret i en renovering og opgradering af Hotel Astoria,« oplyser Brøchner Hotels i en skriftlig kommentar.

I maj måtte Brøchner-Mortensen opgive det femstjernede hotel Herman K efter kun to års drift. Hotellet tabte både i 2018 og 2019 over 4 mio. kr. og kørte med negativ egenkapital. Ifølge Brøchners direktør, Nickolas Krabbe Bjerg, blev beslutningen om at lukke Herman K allerede taget sidste år, men et nyt regnskab efterlader ikke megen tvivl om, at coronakrisen har været en afgørende faktor.

»Som følge af de negative effekter af covid-19 vurderer selskabets ledelse ikke længere, at der er grundlag for rentabel drift for et 5-stjernet hotel, hvorfor det er besluttet at afvikle hotelaktiviteterne i Hotel Herman K,« hedder det.

En anden, der allerede inden coronakrisen havde hoteller med røde tal, er Flying Tiger-milliardæren Lennart Lajboschitz, der i 2018 efter en renovering genåbnede hotellet Hornbækhus i Nordsjælland. Ligeledes var tallene røde hos Lars Hedeby Sørensen, der via selskabet LH Gruppen ejer en række danske hoteller, og arvingerne efter rigmanden Alex Brask-Thomsen, der står bag Ebeltoft Park Hotel.

»Forklaringen på underskuddet i driften har været, at vi har skulle ind og overtage et hotel, som ikke har været særlig veldrevet de sidste år. Og der har været en turbulent periode i Ebeltoft, hvor en del hoteller er lukket,« siger Jesper Petersen, direktør i Ebeltoft Park Hotel.

Brask Thomsen-familien, som driver forretning gennem fonden Brask Thomsen Stiftung, ejer primært ejendomme. Men efter nogle år med skuffende resultater overtog et af fondens selskaber driften af Ebeltoft Park Hotel i 2018.

»Det er klart, det tager et år eller to at få vendt strømmene,« siger Jesper Petersen.

Der har været en turbulent periode i Ebeltoft, hvor en del hoteller er lukket. Jesper Petersen, direktør, Ebeltoft Park Hotel

Den norske trio Mads Jacobsen, Rune Firing og Asmund Haare, der for nogle år siden overtog en del af Petter Stordalens aktiviteter i Danmark, har også leveret millionunderskud. Trekløveret, der i dag via selskabet Tribe Hotel Management bl.a. driver First-hoteller i Odense, Aalborg, Kolding og København, havde i seneste regnskab fra 2018 negativ egenkapital på over 30 mio. kr. Kort efter coronaudbruddet i marts måtte driften af to hoteller i København overlades til ejerne af ejendommen. Et andet stort hotel i gruppen, Atlantic i Aarhus, er gået i rekonstruktion.

Og nu er trioens norske hoteller altså gået konkurs. Kurator skal forsøge at sikre driften, eksempelvis ved at sælge hotellerne til ejerne af de ejendomme, som hotellerne ligger i.

Falck-arvingen Erik Sophus Falck, der gennem selskabet Danske Hoteller driver 23 hoteller over hele Danmark, står bag en stribe hoteller, der giver underskud og har negativ egenkapital. Ifølge Erik Sophus Falck giver regnskabsoplysningerne dog ikke et retvisende billede, fordi der flyder penge på tværs mellem selskaberne. Danske Hoteller gav samlet set sidste år et overskud på 13 mio. kr., og det dækker over, at det går »pænt langt de fleste steder«, oplyser Erik Sophus Falck.

»Vi kom ind i 2020 med en stærk finansiel position, og det gør, at vi kommer gennem krisen fornuftigt. Men det er klart, at den nærmest ødelæggelse af branchen, som er gennemført, den er hård ved os,« siger Erik Sophus Falck.

Danske Hoteller, der sidste år omsatte for 280 mio. kr., har en plan om at have ca. 25 hoteller i 2023 og nå en omsætning på over 350 mio. kr.

»2020 bliver et år i parentes. Men i det omfang der ikke kommer nye ulykker, er vi helt sikre på, at vi kan fortsætte vores ekspansive udvikling i 2021 og 2022,« siger Erik Sophus Falck.