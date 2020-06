Direktør midt i kapitalfondes skandalehandel: Gram var snublende tæt på kollaps

Voldgiftretten har i denne uge afgjort, at FSN Capital var udsat for»bevidst vildledning«, da kapitalfonden købte Gram Equipment.

Gram Equipment var få dage fra konkurs, fortæller direktør der stod i centrum af skandaleramt handel mellem kapitalfonde til Børsen.

Tom Wrensted, der i dag er adm. direktør i Gram, havde kun været ansat i tre dage da en medarbejder fortalte, at selskabet ville gå konkurs inden for 48 timer, hvis ikke der blev skudt nye penge ind i selskabet.

»Nærmest lige da jeg træder ind i virksomheden, får vi besked fra EY (revisionsvirksomheden, red.) om, at noget ikke passer. Da får vi at vide, at det ser skidt ud, men det tog alligevel noget tid at forstå, hvor galt det rent faktisk stod til,« siger Tom Wrensted til Børsen.

Det var i begyndelsen af marts 2018 og den nordiske kapitalfond FSN Capital havde netop overtaget Gram Equipment, der laver produktionsudstyr til isindustrien fra den svenske kapitalfond Procuritas.

I denne uge har den internationale voldgiftret afgjort, at FSN Capital var udsat for»bevidst vildledning«, da kapitalfonden købte virksomheden af rivalen.

Procuritas er blevet dømt til at skulle betale 87 mio. euro eller 649 mio. kr., til FSN.

Efter EY’s revision af regnskabet viste det sig, at Gram Equipment i stedet for et overskud tæt på 100 mio. kr. havde et endnu større underskud.

FSN skød 170 mio. kr. ind for at redde selskabet og fyrede senere hele den tidligere topledelse.

Afgørelsen fra voldgiftretten er 430 sider lang men ikke offentlig tilgængelig.

FSN Capital refererede tidligere på ugen i en meddelelse fra afgørelsen:

»Kernen i sagen er, at de finansielle oplysninger som blev givet til Køber på vegne af Sælger, i hvert fald fra juni 2017 og frem, var systematisk manipulerede gennem fiktive opskrivninger og periodiseringsfejl, med den intention at Køber ikke skulle opdage de underliggende fakta.«

Ifølge Hans Wikse, der er partner i Procuritas fastslår voldgiftskendelsen, at kapitalfonden ikke har været bevidst om urent trav i forbindelse med handlen.

Han finder det overraskende, forklarede han tidligere på ugen, at den sælgende virksomhed bliver holdt ansvarlig for, hvad ansatte i Gram Equipment har gjort.

»Voldgiftskendelsen indebærer både, at sælger bliver fundet ansvarlig for visse individers mangler i (Gram Equipment, red.) hvad gælder afsløringen af information i salgsprocessen, og at FSN’s påstande i medierne mod individer associeret med Procuritas er uden hold,« lød det fra Hans Wikse i en pressemeddelelse.