Den europæiske flyproducent Airbus vil de næste to år producere 40 pct. færre fly, og op mod 15.000 ansatte i produktionen står til at miste jobbet.

Som en konsekvens af luftfartens øjeblikkelige krise vil den europæiske flyproducent Airbus i de næste to år neddrosle leveringen af nye fly med 40 pct. og skære tusindvis af arbejdspladser.

Det skriver Die Welt.

»Vi kan ikke afkoble os fra udviklingen, som luftfartsselskaberne oplever,« lyder det fra den øverste chef i Airbus, Guillaume Faury.

I april og maj lå Airbus’ salg 80 pct. lavere end forventet, og i april blev kun 14 af 75 salgsklare fly overhovedet udleveret til køberne.

Tidligere lød vurderingen, at en nedskæring på 30 pct. ville række, men de nødvendige stramninger er nu ændret til 40 pct., da differencen til den tidligere planlagte udvidelse af produktionen i 2020-21 er vokset.

I den kommende tid vil Airbus f.eks. kun producere 40 fly om måneden mod normalt 60 af den mest solgte model A320.

Det svarer til produktionsniveauet, som Airbus havde for 10-15 år siden.

Ifølge Airbus-koncernchefen vil der først opstå samklang mellem produktion og salg i slutningen af 2021.

Det nøjagtige antal afskedigelser vil blive offentliggjort i slutningen af juli, men der bliver spekuleret i, at 15.000 ansatte vil blive fyret i den del af Airbus med 90.000 medarbejdere, der producerer fly til den civile luftfart.

I håbet om at kunne bevare flest mulige arbejdspladser skal Airbus drøfte sagen med de berørte regeringer og fagforeninger.

»Det handler om en nødvendig tilpasning til de massivt faldne produktionstal. Det handler om at sikre fremtiden for Airbus,« udtaler Guillaume Faury til Die Welt og tilføjer, at han ikke udelukker yderligere tiltag og fyringer, hvis der senere kommer en anden bølge af coronavirus.

Trods neddroslingen i produktionen bliver samtlige flymodeller stadig produceret, men i et langsommere tempo. Guillaume Faury regner med, at det tidligere produktionsvolumen for samtlige flymodeller senest nås igen i 2025.

I første kvartal af 2020 noterede Airbus et tab af omsætningen på 3,5 mia. kr.