Den amerikanske flyproducent planlægger at stoppe produktionen af Boeing 747 inden for de næste to år.

Tiden rinder så småt ud for den ikoniske jumbojet Boeing 747, der er på vej på pension.

Produktionen forventes at stoppe om circa to års tid.

Det skriver Bloomberg ifølge Check-in.dk.

Boeing har endnu ikke givet beskeden videre til sine medarbejdere, der har stået for produktionen af flyet i Seattle i USA siden 1970.

Vurderingen sker på baggrund af en række ændringer i Boeings finansielle meddelelser i den seneste tid.

I 2018 modtog Boeing 18 ordrer på fragtversionen af Boeing 747, men sidenhen har den amerikanske flyproducent ikke fået en eneste ordre. Boeing mangler i skrivende stund at levere 15 fragtfly.

»Med en produktionshastighed på et halvt fly per måned har 747-8-programmet mere end to års produktion foran sig for at kunne opfylde vores nuværende kundeforpligtelser. Vi vil fortsætte med at tage de rigtige beslutninger for at holde produktionslinjen sund og samtidig imødekomme kundernes behov,« oplyser Boeing i et svar til Bloomberg.

Ifølge Check-in.dk har Boeing gennem årene fået 1.571 ordrer på Boeing 747, hvilket er det næsthøjeste antal af alle langdistancefly. Kun Boeing 777 har fået flere ordrer.

Den kommende indstilling af produktionen kommer dog ikke til at betyde, at man ikke længere kan se ’The Queen of the Skies’ på himlen. Der findes stadig 356 Boeing 747 i drift.

Boeing 747 så første gang dagens lys den 30. september 1968. Jumbojettens storhedstid var i slutningen af 90’erne, hvor den samlede flåde af Boeing 747 på verdensplan befandt sig på omkring 1000 fly.