Anders Kristiansen, der tidligere i karrieren bl.a. har været chef i Bestseller China, står i spidsen for en rekonstruktion af tøjmærket Esprit. En ny storaktionær, ledet af en asiatisk erhvervskvinde, går dog efter at få danskeren ud.

Jesper Olesen, f. 1962, er erhvervsreporter på Finans. Han er uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole i 1989 og har siden stort set arbejdet med erhvervsjournalistik/virksomheder. Han var tidligere journalist på Herning Folkeblad, kommunikationsmedarbejder i TDC samt pressechef hos Messecenter Herning, inden han i 1995 kom til Jyllands-Posten. Der har han siden journalistisk dækket en lang række brancher og store virksomheder – lige fra landbrug og fiskeri til B&O og DSV. Jesper står nu i spidsen for Finans’ dækning af bl.a. detail/dagligvarehandel, modeindustrien samt møbelbranchen. Han har ud over journalistik og erhvervslivet også bl.a. en stor lyst til rejser ud i verden - ligesom han trofast følger Silkeborg IF’s op- og nedture i fodboldens verden.

En ny storaktionær kræver den danske topchef for modekoncernen Esprit, Anders Kristiansen, udskiftet. Det skal ske på en snarlig, ekstraordinær generalforsamling, hvor aktionæren vil sætte egen, nye ledelse ind.

Anders Kristiansen har de seneste par år haft jobbet som adm. direktør for det kendte, internationale tøjmærke Esprit. Virksomheden har hovedsæde i Tyskland og er børsnoteret i Hong Kong.

Som mange andre modeselskaber blev Esprit hårdt ramt under coronakrisen i foråret, hvor salget stort set stoppede i en periode.

Derfor valgte Esprit i april at indgive en frivillig betalingsstandsning - en rekonstruktion - efter de juridiske regler på området i Tyskland. Målet er at sikre en fremtidig drift for selskabet.

Siden er der arbejdet med en plan for fremtiden, som blev fremlagt for en uge siden. Den indebærer bl.a., at Esprits egne butikker i Asien – bortset fra Kina - lukkes. Desuden skal 1.200 stillinger skæres væk, og 50 butikker i Tyskland lukkes.

Esprit: Modemærke med hovedsæde i Ratingen, Tyskland.

Grundlagt i San Francisco i 1968 af parret Susie Russell og Douglas Tompkins, der også bl.a. stod bag tøjmærkerne North Face og Patagonia.

Parret var en del af flower-power-miljøet i Californien med ”love, peace & harmony” som bærende værdi. Esprit og parret markerede sig dermed over for forbrugerne.

Esprit Far East Group overtog selskabet og dannede Esprit Holdings Limited i Hong Kong. Har siden 1993 været børsnoteret på Hong Kong Stock Exchange.

Hong Kong-selskabet North Point Talent Ltd., der ejes af erhvervskvinden Karen Lo, som er del af familien bag bryggeriet Vitasoy, har de seneste dage købt yderligere aktier i Esprit. Investeringsselskabet North Point er nu registreret som den største aktionær med tæt ved 14 pct. af aktierne.

North Point har fredag meddelt, at selskabet ønsker en ekstraordinær generalforsamling, da aktionæren ikke har tillid til den nuværende topledelse i Esprit. Den kræver derfor Anders Kristiansen og hans medchef, Johannes Georg Schmidt-Schultes, udskiftet. Aktionæren peger også på konkrete navne til, hvem der skal sættes ind.

I en pressemeddelelse skriver Esprit-bestyrelsen fredag, at selskabet hilser North Point Talent velkommen som største aktionær. Det understreges, at Esprit indtil nu ikke har haft dialog med denne samt, at indtil for ganske kort tid siden var North Point en ikke-navnenoteret aktionær.

Vi står sammen som topledelse og har en god relation samt dialog med andre af vores aktionærer, som er institutionelle investorer i London. Anders Kristiansen, topchef i Esprit

Der udtrykkes samtidig overraskelse over forslaget om at fjerne direktionen. Bestyrelsen skriver:

»Esprit er i en afgørende periode lige nu med at begynde implementering af initiativerne i rekonstruktionen på det største marked, Tyskland. Det kombineret med at skulle håndtere udfordringerne i den økonomiske krise i pandemien. Det er bestyrelsens opfattelse, at enhver påtænkt udskiftning af direktionen vil være en trussel mod forretningens drift.«

Bestyrelsen understreger samtidig, at den er i proces med at få hold på planer og tankerne fra den nye storaktionær, og den ser frem til en kommende, ekstraordinær generalforsamling.

Blå bog: Anders Kristiansen: 52 år Uddannelse: Handelsskole, Insead, IMD, bestyrelsesuddannelse Københavns Universitet og Harvard Business School. Erhvervskarriere: Boghandler-elev i Varde.

Produktchef Bogpa, Danmark.

Indkøbschef Bog & ide, Danmark.

Direktør Euro Buro, Tyskland

Direktør, Herlitz, Tyskland.

Marketing- og salgsdirektør GBC, Belgien

Direktør Lyreco Europa, Frankrig.

Direktør Lyreco i Asien.

Viceadm. Direktør Bestseller China, Kina

Adm. direktør New Look, England.

Koncernchef Esprit, Tyskland.

Anders Kristiansen kom til Esprit i 2018 og har haft en lang erhvervskarriere i udlandet. Det bl.a. som viceadm. direktør i tøjselskabet Bestseller China samt topchef for det britiske tøjselskab New Look.

Han udtaler til Finans om den aktuelle situation i Esprit:

»Vi står sammen som topledelse og har en god relation samt dialog med andre af vores aktionærer, som er institutionelle investorer i London. Vi har endnu ikke set en strategi fra det management, som den nye storinvestor foreslår at sætte ind. Men vi kan se, at der peges på folk uden baggrund fra retail - men mere fra den finansielle verden, og deres udgangspunkt er Hong Kong. 95 pct. af Esprits forretning ligger i Europa.«