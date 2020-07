Nordic Leasure Travel Group, der blandt andet ejer Spies, har lavet en ny finansieringsaftale, men undgår ikke opsigelser.

På ugens sidste hverdag fik en af Nordens største rejsekoncerner en aftale på plads om en forstærket finansiering af Nordic Leasure Travel Group (NLTG).

Rejsekoncernen slipper dog ikke for at skulle skære over 25 pct. af sine omkostninger, hvilket deriblandt skal ske gennem opsigelser.

Det skriver branchemediet standby.dk.

Til at starte med har NLTG nedjusteret antallet af ansatte i rejsekoncernens IT-afdeling med 25 pct.

I den kommende tid vil NLTG beslutte sig for, hvor der skal skæres fra i den resterende del af gruppen, fortæller Jan Vendelbo, der er administrerende direktør i Spies, til standby.dk:

»Vi har nu med vores ejere fået finansiering på plads så vi kan komme videre i den form, vi virkelig ønsker, hvor vi stadig har hele vores nuværende struktur med flyselskab (Sunclass Airlines red.), hoteller og rejsearrangører samlet under én hat,« siger Jan Vendelbo til mediet.

Den norske milliardær Petter Stordalen ejer 40 pct. af NLTG. Det samme gør den svenske kapitalfond Altor, mens TDR Capital ejer de resterende 20 pct. af rejsekoncernen.

Stordalen købte Nordic Leisure Travel Group i oktober sidste år sammen med de to kapitalfonde.

Udover Spies omfatter NLTG blandt andet også Ving, Tjæreborg og flyselskabet Sunclass Airlines.