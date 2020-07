Hotelmilliardærs flyselskab stiller ultimatum til ansatte

Gå ned i løn eller risiker en fyreseddel.

Den norske hotelmilliardær Petter Stordalen var ét stort smil, da han sidste år blev præsenteret som ny ejer af rejsekoncernen Ving, der omfatter Spies, Tjæreborg og flyselskabet Sunclass Airlines.

Nu er rejsekoncernen i dyb krise som følge af coronapandemien, og derfor har Petter Stordalen og resten af ejerkredsen stillet sine svenske ansatte i Sunclass Airlines et ultimatum. Sig ja til en lønnedgang på 20 pct. eller risiker en fyreseddel.

»For at vi skal kunne arbejde videre med en løsning, som gør, at vi ikke behøver annullere alle flyvninger i Sverige, kræves det, at alle siger ja,« skriver Sunclass Airlines i et internt dokument, som Aftonbladet er kommet i besiddelse af.

Det er kun få måneder siden, at Sunclass Airlines' norske ansatte fik et lignende ultimatum. Dengang lød det fra ledelsen, at godtog de ansatte ikke en række besparelsesforslag, som ledelsen havde lagt frem, ville selskabet gå konkurs.

Resultatet blev, at de ansatte stemte for besparelserne - bl.a. en lønnedgang på 20 pct. - for at redde deres arbejdsplads.

Sunclass Airlines har i omegnen af 1.200 ansatte og er som sagt en del af rejsekoncernen Nordic Leasure Travel Group. Koncernen består udover flyselskabet af charterselskaberne Ving i Sverige og Norge, Globetrotter i Sverige, Spies i Danmark, Tjæreborg i Finland og flere Ving-hoteller.

I en mail til norske E24 bekræfter kommunikationsdirektør i Sunclass Airlines, Lisbeth Nedergaard, at den seneste udvikling i sagen - kravet om en lønnedgang på 20 pct. for de svenske ansatte - ikke berører danske og norske ansatte.

Petter Stordalen ejer 40 pct. af Nordic Leasure Travel Group. Det samme gør den svenske kapitalfond Altor, mens TDR Capital ejer de resterende 20 pct. Stordalen købte Nordic Leisure Travel Group i oktober sidste år sammen med de to kapitalfonde.