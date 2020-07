Superspreder lukkede Europas største slagteri

Kombinationen af en superspreder og helt særlige arbejdsforhold fik coronasmitten til at eksplodere på Europas største slagteri. Forskere konkluderer nu, at smitten har spredt sig mere end otte meter gennem luften.

Lars Attrup, f. 1969, er erhvervsreporter på Finans. Han er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole 1997 og har siden da været ansat som skrivende reporter på Morgenavisen Jyllands-Posten. I de første år var Lars knyttet til avisens Indlandsredaktion og var ansvarlig for blandt andet bladets dækning af kommunalstof. Siden 2000 har han været en del af holdet på Jyllands-Postens Erhvervsredaktion. Her har Lars gennem mange år dækket landbruget og fødevareindustrien og emner, der er relateret til disse brancher. Herunder: globale fødevarekriser, råvarebørser, miljø, grøn energi samt EU’s landbrugs- miljø- og energipolitik. Lars har adskillige gange rejst kloden rundt med rygsæk.

En såkaldt superspreder udløste den bølge af coronasmitte, som for lidt over en måned siden lukkede Europas største slagteri, Tönnies i Rheda-Wiedenbruck.

Det konkluderer eksperter fra tre tyske forskningsinstitutioner: Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung, Universitetsklinikken Hamburg-Eppendorf og Leibniz-Institut für Experimentelle Virologie.

Medarbejderen, der udløste smittebølgen, arbejdede i afdelingen for oksekød, hvor smitten - ifølge forskernes rekonstruktion - spredte sig luftbårent til kolleger over afstande af mere end otte meter.

Det er overraskende, at smitten har kunne sprede sig luftbårent via areosoler (mikroskopiske partikler eller dråber) over så store afstande. Ifølge de tyske forskere er forklaringen formentlig, at luften i den pågældende afdeling har været nedkølet til 10 grader, og samtidig har der været konstant ventilation og ringe tilførsel af frisk luft. Det kan også spille en rolle, at der har været tale om forholdsvist hårdt fysisk arbejde, lyder vurderingen.

»Det er meget sandsynligt, at disse faktorer samlet set har spillet en afgørende rolle i de verdensomspændende udbrud (af coronavirus, red.) i kød- og fiskeforarbejdningsindustrien. Under disse arbejdsvilkår er en afstand på 1,5-3,0 meter mellem medarbejderne helt åbenlyst ikke nok til at forhindre smittespredning,« udtaler professor Adam Grundhoff, i en pressemeddelelse fra de tre forskningsinstitutioner.

Mere end 1.500 medarbejdere blev smittet på Tönnies-slagteriet, som efter flere ugers lukning nu er begyndt at slagte igen.

I Frankfurter Allgemeine anfører forskerne, at resultaterne rejser spørgsmålet, om smitten på lignende vis kan sprede sig over større afstande i andre brancher.

En række andre slagterier i Tyskland, Storbritannien og især USA har også været ramt af store udbrud af coronavirus. 20 amerikanske slagterier har være lukket på grund af coronasmittede medarbejdere, og på et tidspunkt var den totale produktion i sektoren reduceret med 40 pct.

En medvirkende forklaring på den voldsomme smittespredning på de tyske slagterier kan også være, at størstedelen af medarbejderne her er hentet ind fra Østeuropa som såkaldt kolonnearbejdskraft. Disse tusindvis af lavtlønnede medarbejdere er ofte indkvarteret i lejekaserner, hvor mange bor og spiser sammen og fragtes i busser til slagterierne. Den seneste tids coronaudbrud på slagterierne har imidlertid fået de tyske politikere til at vedtage ny lovgivning, som sikrer slagteriarbejderne bedre vilkår.

Forskerne, der har studeret udbruddet hos Tönnies, konkluderer dog, at arbejdernes indkvartering i dette tilfælde ikke ser ud til at have spillet en rolle for smittespredningen.

I Danmark har der endnu ikke været væsentlige problemer med coronasmittede i kødindustrien. Det kan hænge sammen med, at forholdene for medarbejderne er mere ordnede end i eksempelvis Tyskland og USA. I Danmark opfordres medarbejderne således udtrykkeligt til at blive hjemme, hvis de føler sig syge, og de kompenseres økonomisk for det.

Den største danske slagterikoncern, Danish Crown, er dog medejer af et af de tyske slagterier, som i en periode har været lukket som følge af coronasmittede medarbejder. På grund af ferien har det ikke været muligt at få Danish Crowns kommentar til de nye forskningsresultater.