Prisen på tilbagetrukket Lego-sæt flyver mod himlen

Et omdiskuteret fly-samlesæt fra Lego sælges for op mod 10 gange den vejledende pris på auktionsplatformen eBay.

Det var næsten til at forudse, at de få eksemplarer af det nu tilbagetrukne Legosæt ”Lego Technic Bell Boeing V-22 Osprey”, der alligevel nåede ud til forhandlere, ville blive eftertragtede.

Legomodellen var officielt sat til at blive frigivet den 1. august med en vejledende prislap på 1.199 kr. her i Danmark, men ved en søgning på nettet kan man se, at Lego-modellen af flyet med de kipbare propeller har været til salg enkelte steder ude i verden i noget tid.

Til gengæld skal man nok ikke gøre sig større forhåbninger om at finde æsken i den lokale legetøjsbutik.

Siden meldingen kom fra Lego, at de efter den tyske fredsbevægelses aktioner foran en række Lego-shops i Tyskland, valgte at trække samlesættet, er det blevet en særdeles sjælden vare på markedet.

Det faktum har allerede vist sig på eBay, den verdensomspændende platform på nettet med e-handel og auktioner af nye og brugte varer.

I øjeblikket er der knap 100 aktioner i gang, hvor man enten kan byde på eller købe en af de eftertragtede æsker.

Det billigste strakskøb ligger på omkring 8.000 kr. plus forsendelse, mens en af de igangværende auktioner er tæt på at runde 14.000 kr.

Umiddelbart lader det til, at det primært er Storbritannien, der har fået fingre i samlesættene, da det er her, de fleste sælges fra.

Grunden til, at modellen af det kombinerede redningsfly og helikopter aldrig nåede at blive officielt lanceret, var, at det tyske fredsselskab og forenede krigsmodstandere (DFG-VK) siden februar har forsøgt at komme i dialog med Lego omkring det i deres øjne problematiske i, at Lego har et samarbejde med de to våbenproducenter i form af Boeing og Bell Textron, der står bag virkelighedens Osprey-fly.

For selv om det tilbagetrukne byggesæt er et redningsfly, så benyttes det i praksis kun i krigsindsatser rundt om i verden. Det eksisterer ikke i en civil udgave.

Boeing var ifølge Stockholm International Peace Research Institute verdens næststørste våbenproducent i 2018.

»Våbenfirmaer kan aldrig blive acceptable samarbejdspartnere for noget legetøjsfirma,« lød det i en pressemeddelelse fra Michael Schulze von Glaßer, direktør for DFG-VK, forud for aktionerne mod de tyske Legobutikker.

Og det ømme punkt, som DFG-VK i sidste uge ville gøre Lego opmærksom på med kampagnen »Love Bricks – Hate War« (elsk byggeklodser - had krig, red.), var, at Lego faktisk selv har et etisk kodeks om ikke at ville producere legetøjsmodeller af realistiske våben og militærudrustning.

Lego nåede da også i sidste ende til konklusionen, at Legosættet var en dårlig idé:

»Lego Technic Bell Boeing V-22 Osprey var designet til at fremhæve den vigtige rolle, som flyet spiller i eftersøgnings- og redningsindsatsen. Mens vores sæt tydeligt afspejler, hvordan en redningsversion af flyet kunne se ud, bruges flyet dog kun af militæret. Vi har en mangeårig politik om ikke at skabe sæt med militære køretøjer, så derfor har vi valgt ikke at gå videre med lanceringen af dette produkt,« skrev Lego i en e-mail til Finans i sidste uge.