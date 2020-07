Det er slut med at få den nyeste bilmodel fra Mitsubishi i Danmark og resten af Europa. Den japanske bilproducent har besluttet at droppe nye lanceringer i Europa de kommende år.

Den japanske bilproducent Mitshubishi trækker følehornene til sig på det europæiske marked. Bilproducenten har nemlig valgt at sløjfe lanceringer af nye modeller i Europa. Det skriver Dagens Näringsliv.

Mitsubishi skal finde besparelser på op til 20 pct. og har i bestræbelserne på at få en bedre og mere lønsom forretning valgt at satse på at udvikle markederne i Afrika, Oceanien og Sydamerika. Det sydøstasiatiske marked vil fortsat også være et vigtigt marked for bilproducenten.

Nyheden er kommet frem i forbindelse med, at Mitsubishi har fremlagt sin nye tre-årige strategi, der løber frem til 2022 og er døbt »Small but beautiful«.

»Vi vil ændre vores strategi fra generel ekspansion til udvægelse og koncentration,« siger Mitsubishis topchef Takao Kato i en pressemeddelelse.

Chefredaktør på norske Billnytt.no Atle Falch Tuverud siger ifølge Dagens Näringsliv, at beslutningen om at droppe nye lanceringer kan være første tegn på en større tilbagetrækning.

»Der er meget, som tyder på, at dette er første skridt til, at Mitsubishi er på vej til at trække sig ud af Europa.«

Dog skal salget af eksisterende bilmodeller fortsætte hos de europæiske bilforhandler, skriver Billnytt.no.

I pressemeddelelsen fra Mitsubishi skriver producenten ikke direkte, at man er helt på vej ud af Europa. Men ifølge det norske bil-medie har den engelske importør af Mitsubishi skrevet til sine forhandlere, at man øjeblikkeligt er gået i gang med at skaffe nye, alternative bilmærker, som forhandlerne kan repræsentere.