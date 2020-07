Bestseller-ejers formue i stort comeback

Da coronakrisen var på sit højeste i marts, svandt Anders Holch Povlsens formue ind, og han røg ud af listen over verdens rigeste. De seneste måneder er formuen dog vokset markant.

Bestseller-ejer Anders Holch Povlsens formue har de seneste måneder lavet et stort comeback og er blevet mange milliarder mere værd.

Da coronakrisen var på sit højeste i marts, var Holch Povlsen og Bestseller »i en krise, som vi ville have svoret, aldrig ville være mulig for os«, som Holch Povlsen dengang formulerede det.

Bestseller Bestseller er en familieejet dansk modekoncern med hovedsæde i Brande.

Ejes af adm. direktør Anders Holch Povlsen.

Rummer 20 mærker – bl.a. Jack & Jones, Selected, Vero Moda, Vila og Only.



Sælger tøj på 70 markeder i Europa, Mellemøsten, Nordamerika, Latinamerika, Indien og Australien samt via onlinehandel.

Har ca. 2.750 butikker i 38 lande. Desuden afsætning via 20.000 andre forhandlere.

Familien bag har også del i en række andre selskaber – bl.a. Bestseller Fashion Group China, der driver flere end 7.000 butikker rundt om i mere end 500 kinesiske byer.

Krisen betød, at formuen skrumpede i en grad, så Anders Holch Povlsen røg ud af den anerkendte liste over verdens rigeste hos Bloomberg.

På to uger blev der barberet over 11 mia. kr. af hans formue. Han røg på de to uger fra en placering som nummer 392 og helt ud af Bloombergs liste, som tæller 500 personer.

Men siden Holch Povlsens "formuebund" blev nået i marts, er det kun gået op ad med hans papirværdi.

Formuen er blevet 16,2 mia. kr. mere værd siden slutningen af marts, og han er skrivende stund nummer 374 på Bloombergs liste over verdens rigeste.

I alt har Holch Povlsens papirformue i øjeblikket en værdi af mere end 37 mia. kr. Det er særligt Holch Povlsens investeringer i de børsnoterede modeselskaber Asos og Zalando, der har sendt formuen mod skyerne på det seneste.

Asos-aktien er steget med 55 pct. de seneste tre måneder, mens Zalando-aktien er oppe med 49 pct. i samme periode.

Men også i Holch Povlsens Bestseller-forretning er der gang i hjulene.

For nylig kunne Finn Poulsen, direktør og medejer af Bestseller-mærket Only, fortælle til Børsen, at den seneste tid har budt på markant fremgang for tøjsalget.

»Vi ligger de første 20 dage i juli med indeks 108 (8 pct. over juli i fjor, red.). Vores juli er den bedste nogensinde,« sagde Finn Poulsen til Børsen.

Selvom Anders Holch Povlsen siden marts har oplevet et stort formuehop, er han dog stadig omkring 11 pct. mindre værd, end da året begyndte ifølge Bloombergs opgørelse.

Udover Bestseller, Asos og Zalando har Anders Holch Povlsen ejerandele i et utal af virksomheder både i Danmark og udlandet.