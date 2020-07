Coronavirussen er uforudsigelig, og derfor ser topchefen for milliardvirksomheden en mulighed for, at den kræver en vaccine hver 12 måned.

Camilla Bergsagel Nielsen, f. 1985 er journalist for Finans, hvor hun dækker byggesektoren og servicebranchen. Camilla er uddannet fra Roskilde Universitet (RUC) og trådte sin journalistiske barnesko på Frederiksborg Amts Avis. Her startede interessen for erhvervsjournalistikken – med alt hvad den indebærer i form af regnskaber, bilag og andre såkaldte ”tørre” papirer. Det førte i 2012 til et job på brancheavisen Licitationen - Byggeriets Dagblad. Det blev i 2014 skiftet ud med et job på Finans. Når Camilla ikke skriver artikler, hygger hun sig i sit sommerhus eller derhjemme sammen med sine to russiske landskildpadder.

Et enkelt stik er måske langt fra nok for at være beskyttet mod coronavirussen. Topchefen for medicinalgiganten AstraZeneca Pascal Soriot ser ifølge CNBC en sandsynlighed for, at man skal vaccineres en gang om året.

»Det, vi ved, er, at de fleste virksomheder sigter mod to indsprøjtninger til den første vaccine, og så er vores formodning ud fra, hvad vi ved fra den teknologi, vi anvender ved Sars 1, at immuniteten måske kan holde 12 - måske 18 måneder,« siger han til mediet.

Dog erkender direktøren samtidig:

»Men sandheden er, at vi ved det ikke. Denne virus er meget uforudsigelig.«

AstraZeneca har indgået aftaler om at distribuere sin potentielle covid-19-vaccine i forskellige dele af verden. Medicinalvirksomheden sigter mod i alt at kunne producere to mia. doser af vaccinen, som endnu ikke er godkendt.

Bl.a. har Tyskland, Frankrig, Italien og Holland på vegne af EU indgået en aftale med AstraZeneca om op mod 400.000 doser vaccine.

Den svensk/britiske medicinalvirksomhed har for nylig kunnet fortælle om lovende resultater med de første omfattende tests af sin vaccine, som bliver udviklet i samarbejde med Oxford University.

Pascal Soriot fortæller, at hvis vaccinen virker, vil AstraZeneca være klar til at begynde at levere vaccinen til oktober eller november. Derudover vil mange doser af vaccinen gå til USA og Storbrittanien.