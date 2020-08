Milliardærs flyselskab afviser rygter om konkursbeskyttelse

Det var ikke konkursbeskyttelse, der var på dagsordenen, da stort britisk flyselskab var en tur i retten, som det ellers har forlydt i flere internationale medier.

Milliardær Sir Richard Bransons Virgin Group afviser, at det britiske flyselskab Virgin Atlantic skulle have søgt om konkursbeskyttelse. Dette meddeler Forbes onsdag.

Rygterne svirede ellers i anerkendte britiske medier om, at Virgin Atlantic havde søgt om konkursbeskyttelse for amerikanske kreditorer, efter selskabet tirsdag mødte op i retten i både New York og London.

Ifølge Forbes er dette dog ikke tilfældet, og rettergangen var i stedet et led i at sikre den redningspakke, som selskabet annoncerede i midten af juli.

Redningspakken lød på næsten 10 mia. kr. i lån og frisk tilført kapital fra ejerkredsen, der bl.a. tæller stifter og milliardær Sir Richard Branson.

Selvom Virgin Atlantic i denne omgang ikke søgte om konkursbeskyttelse, har det været hårde tider for det britiske flyselskab.

Som konsekvens af coronakrisen har selskabet skilt sig af med omkring 3.500 medarbejdere i Storbritannien og lukket ned for dets aktiviteter i lufthavnen Gatwick ved London.

Ifølge The Guardian er reservationerne faldet med 89 pct. og den nuværende efterspørgsel for anden halvdel af året er på omkring blot 25 pct. af efterspørgslen for 2019.

»De færreste kunne have forudsagt omfanget af covid-19-krisen, og de seneste seks måneder har uden tvivl været de hårdeste i vores 36 år lange historie,« udtalte Shai Weiss, der er adm. direktør i luftfartsselskabet, i en pressemeddelelse fra juli.