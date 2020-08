Morten Larsens Just-Eat konkurrent, Hungry.dk, har netop præsenteret et regnskab for 2019 med sorte tal på bundlinjen. Årsagen er et støt stigende marked for takeaway mad.

Det kører for takeaway-selskabet Hungy.dk, der scorer et overskud på næsten 9 mio. kr. på bundlinjen, viser nyt regnskab.

Hungy.dk har haft held med at udvide forretningen, og nettoresultatet er vokset med 55 pct. i forhold til regnskabet i 2018, og det glæder selvfølgelig ejer og bestyrelsesformand, Morten Larsen.

»Det var fuldstændig i tråd med det, vi gik efter, så vi er meget glade og tilfredse,« fortæller han.

2019 bød ifølge Morten Larsen på et endnu større marked end hidtil på takeaway-fronten, og især er der sket et boom i forhold til udbuddet af forskellige madtyper.

»Tilbage i 2006 så vi, at sushi blev en del af takeaway-billedet. I 2019 eksploderer det med madtyper, så som forbruger er det blevet mere og mere interessant at kunne bestille mad online, fordi udvalget er så stort. Det betyder et endnu større marked, og som en af de større spillere kan det mærkes hos os,« forklarer Morten Larsen.

Hungry.dk, der blev opstartet af Morten Larsen og storinvestoren Jesper Buch i 2013, gik ind på et marked med hård konkurrence. Den største spiller var Just-Eat, som havde det samme produkt som Hungy.dk, nemlig en platform, hvor man som sulten forbruger kunne bestille mad fra tusindvis af restauranter. De to iværksættere var tilbage i 2013 dog ikke helt ukendte med takeaway-branchen. Morten Larsen var direktør i Just-Eat, og Jesper Buch var grundlægger af selvsamme.

Med den viden skabte de Hungry.dk og gik ind som markedsudfordrer - blot billigere end konkurrenten. Både Just-Eat og Hungry.dk tjener penge på at tage en kommision for hver handel, der bliver gennemført på platformene. Hungry.dk tager 8 pct af handlen, og Just-Eat tager i omegnen af 14 pct., oplyser Morten Larsen.

»Vi gik på markedet som det billige alternativ for restauranterne, og det er vi absolut fortsat,« siger han.

Coronakrisen og folks ændrede vaner har også vist sig at være en god forretning for Hungry.dk.

»I starten af pandemien sad hjertet oppe i halsen af frygt for, at forretningen skulle gå i stå. Men takeaway-branchen har haft medvind i stor stil, og efterspørgslen er steget markant. Tager man juli i år, så ligger vi 45 pct. over niveauet i juli 2019,« fortæller Morten Larsen.

Morten Larsen oplyser, at fremtiden for Hungry.dk byder på udvidelse af forretningen i Danmark og planer om at overtage endnu større markedsandele end hidtil.

»Vi ønsker at blive bedre, dygtigere og stærkere på det danske marked. Det næste naturlige skridt, vi kan tage, er at udvide vores markedsplads,« afslutter han.