Spies om aflysninger: »Det er et sted mellem ret forfærdeligt og ganske katastrofalt«

Torsdag eftermiddag ændrede Udenrigsministeriet rejsevejledningerne til hele Spanien. Det rammer rejsebranchen hårdt, som først for nyligt kunne sende danskere sydpå pga. coronakrisen.

Spies, det hårdt pressede danske rejseselskab, kunne torsdag eftermiddag se danskernes yndlingsdestination, Spanien, blive orange zone på Udenrigsministeriets rejsevejledninger. Årsagen er et stigende smittetryk på fastlandet.

Spies har lige nu tre rutefly til syden. Et af disse går til den Baleariske ø, Mallorca, og med Udenrigsministeriets seneste rejsevejledning, så bliver netop denne rute nu påvirket. Det ærgrer Spies’ kommunikationsdirektør, Lisbeth Nedergaard.

»Det er meget alvorligt både for os og for resten af rejsebranchen, at Udenrigsministeriet vurderer Spanien som et helt land i stedet for at regionsopdele det. Det her vil sende tusindvis af mennesker direkte ud i arbejdsløshed – både her og i Spanien«

Spies har valgt at følge rejsevejledningen, og tog i går beslutningen om at aflyse foreløbig to afgange til Mallorca. Det betyder, at omkring 800 danskere ikke kommer afsted på ferie som planlagt.

Rejseselskabet har, ligesom resten af branchen, været hårdt presset af den verserende pandemi, og med den nyeste udvikling i Spanien betyder det et endnu større indtjeningstab. For Spies’ vedkommende har de endnu ikke overblik over, hvor slemt det står til.

»Jeg kan ikke sige, hvad det kommer til at betyde på nuværende tidspunkt. Vi har været uden indtjening i fire måneder, så jeg tør slet ikke gætte på, hvordan vores bundlinje ser ud lige nu,« fortæller Lisbeth Nedergaard.

Rejsebranchen har tidligere på foråret modtaget økonomisk støtte fra staten i form af store millionbeløb til Rejsegarantifonden, som bl.a. dækker danskernes aflyste charterrejser. Men det rækker ikke ifølge Lisbeth Nedergaard.

»Hjælpepakkerne er en fin håndsrækning, og et godt initiativ fra staten, men de forslår som en skrædder i helvede.«