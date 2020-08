Lars Seiers FCK-sats har hidtil været dyrt: »Det tager jeg stille og roligt«

Parken er udfordret, og det har gjort Lars Seier Christensens aktier markant mindre værd. Han er dog med som langsigtet investor og tror på en højere aktiekurs.

Det vakte opsigt, da den kendte erhvervsmand Lars Seier Christensen i begyndelsen af 2019 købte omkring en femtedel af aktierne i FCK-ejeren Parken Sport & Entertainment.

Men siden Saxo Bank-milliardærens ejerskab officielt trådte i kraft den 4. marts 2019, er hans Parken-aktier faldet markant med over 20 pct. i værdi. Fra 222 mio. til omkring 170 mio. kr. Altså et værditab på over 50 mio. kr.

Lars Seier er dog ikke så bekymret for sin Parken-investering, selvom den hidtil har været et dyrt bekendtskab.

»Det er klart, at Parken med sine oplevelsesaktiviteter grundet corona har haft flere udfordringer end mange andre virksomheder, og derfor er kursen påvirket. Det er dog fortsat min opfattelse, at værdien af koncernens aktiviteter vil lede til en højere kurs over tid. Så det tager jeg stille og roligt. Jeg er her med en lang tidshorisont,« skrev han fredag i en mail.

Det har mandag morgen sendt Parken-aktien ud i et kursfald.

»Vi er stilfærdigt ved at planlægge både klubben og koncernens langsigtede strategi og udvikling. Jeg har kun været med i et godt års tid, men har nu en god ide om, hvor vi skal hen ad, og jeg er slet ikke i tvivl om, at vi på lang sigt vil bevare positionen som landets største og førende klub med alt, hvad der følger med den position,« skriver Lars Seier Christensen.

Han uddyber, at det handler om at videreudvikle Parken, få større transferindtægter og fortsat have stabile europæiske resultater med FC København.

Netop den del udtrykte en af Parken-koncernens nøglemedarbejdere, FCK-manageren Ståle Solbakken, bekymring over for nylig.

»Vi er strategisk udfordret. Det handler om, at vi skal tiltrække spillere, der er gode nok til at spille i Europa, så vi kan sælge dem bagefter og få hjulet til at køre rundt, samtidig med at vi vinder DM-guld,« sagde han til Ritzau i juli.

Mandag aften kan der dog være optur på vej for FCK og Parken. Den danske klub møder således mægtige Manchester United i Europa League-kvartfinalen. Det er første gang i 23 år, at et dansk hold er nået så langt i en europæisk turnering.