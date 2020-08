Adam Falbert, der står bag landets største bar- og natklubkoncern Rekom Group, har forståelse for, at genåbningen af nattelivet er udskudt. Topchefen mangler dog fortsat svar fra politikerne.

Nordens største barkoncern, Rekom Group, der driver mere end 90 barer og diskoteker i Danmark, må fortsat holde langt størstedelen af sine barer og diskoteker lukket.

Det står klart, efter Folketingets partier sent fredag blev enige om en plan for genåbningens fase 4, der bl.a. indebærer, at natklubber og diskoteker skal holde lukket frem til foreløbigt den 31. oktober for at mindske spredningen af coronavirus.

Aftalen indebærer dog også, at restauranter, barer og værtshuse kan udvide åbningstiden til kl. 02, hvor det tidligere lød, at branchen skulle lukke til midnat. En udmelding, der glæder Adam Falbert, topchef i Rekom Group.

»Til trods for at vi fortsat taber penge, giver den nye aftale mulighed for, at vi kan holde forretningen lidt mere i gang. Vi overvejer i øjeblikket, hvilke dele af koncernen det giver mening at åbne og arbejder på muligvis at lave nogle konceptændringer, så det bliver muligt at lukke flere af vores barer op,« siger han.

Den nye aftale giver også diskoteker og natklubber mulighed for at genåbne, hvis det kan gøres inden for de sundhedsfaglige retningslinjer.

Overblik over ny aftale Herunder kan du få et overblik over de nye regler efter genåbnings fase 4, som gælder til og med 31. oktober. Forsamlingsforbud forlænges: Forsamlingsforbuddet på 100 personer forlænges til og med 31. oktober. Ved udgangen af september vil partierne revidere.

Forsamlingsforbuddet på 500 personer (hvor deltagere overordnet set sidder ned) forlænges til og med 31. oktober.

Udendørs begravelser og bisættelser omfattes af et forsamlingsforbud på 200 personer. Barer og caféer må holde åbent til klokken 02.00: Åbningstiderne på restauranter, barer - herunder værtshuse - og caféer udvides fra kl. 24.00 til 02.00.

Der må ikke komme nye gæster ind efter klokken 23.00.

Natklubber vil kunne omdannes til barer inden for sundhedsfaglige retningslinjer, så der kan være aktivitet der. Seksdages-regel bortfalder: Seksdags–reglen for hotelovernatninger bortfalder. Det betyder, at udenlandske turister ikke længere behøver at booke seks overnatninger. Spillestederne kan ikke åbne: Spillestederne over hele landet havde håbet, at de igen kunne åbne dørene, men sådan bliver det ikke.

Der står dog i aftalepapiret, at erhvervsministeren og kulturministeren sammen med andre relevante parter vil undersøge, om der kan ske yderligere genåbning af blandt andet spillesteder, professionel idræt og biografforestillinger. Stikprøvekontrol bliver indført: Der kommer stikprøvekontroller for at sikre, at folk overholder en eventuel karantæne.

Aftalen fastslår om stikprøvekontrol og tvang i forbindelse med corona-smitte, at myndighederne skal udføre ”målrettet oplysning, forebyggelse og risikobaserede stikprøvekontroller i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet af, om sundhedsmyndighedernes opfordringer til selvisolation efterleves. Efterleves selvisolation ikke, kan der tages skridt til at isolere de smittede ved påbud efter den gældende lovgivning”, hedder det i aftalen. Ny testfacilitet i Vestdanmark: Regeringen vil etablere yderligere laboratoriefacilitet i Vestdanmark. Det skal medvirke til, at 80 procent af borgerne skal have adgang til test inden for 24 timer. Og at 80 procent får svar på test dagen efter, at testen er foretaget. Hele aftalen kan læses her

Ifølge topchefen bliver det dog svært i praksis, fordi diskotekerne i høj grad er baseret på dansegulve og tæt kontakt mellem gæsterne. Derfor har han også forståelse for politikernes beslutning om at udskyde genåbningen af nattelivet til slutningen af oktober.

»Jeg kan ikke vurdere, om det er den rette dato eller ej. Men med de seneste smittetal har jeg forståelse for, at nattelivet fortsat skal holde lukket. Nu har vi brug for, at der bliver lagt en køreplan for, hvordan vi kan genåbne nattelivet på en ansvarlig og økonomisk bæredygtig måde,« siger Adam Falbert.

Flere diskotek- og natklubejere har den seneste tid kritiseret regeringen for at holde nattelivet lukket, mens festglade danskere efter midnat har kunnet rykke festen videre til parker eller private hjem.

»Det gør en enorm forskel, at vi kan holde længere åbent. Jeg tror på, at vi bedre kan håndtere de sociale aktiveteter, som vi har set vælte rundt på gader og stræder uautoriseret det seneste halve år, ved at holde åbent to timer længere. Det har virket en lille smule tosset, at branchen lukker flere tusinde mennesker på gaden ved midnat, for at de klumper sig sammen på bænker og i døgnsupermarkeder,« siger topchefen.

Ifølge justitsminister Nick Hækkerup vil nattelivet ifølge den nye genåbningsplan desuden få »en mindre håndrækning«. Pæcis hvad det dækker over er endnu uvist. Ministeren understreger på et pressemøde lørdag, at nattelivet ikke er genåbnet som det var planlagt i genåbningens fase 4, idet det udelukkende er åbningstiderne, som er ændret.

»Vi ser gerne, at regeringens lønkompensation udvides til at dække 100 pct. Vi har sendt enormt mange lønkroner ud for ikke at fyre medarbejdere. Det er meget længe, vi har haft lukket nu, og vi har fortsat faste udgifter at betale. Får vi ikke yderligere støtte, risikerer vi, at pengene er spildt. Nu må politikerne se at få det sidste med, så de første seks måneders hjælp ikke er givet forgæves,« siger han.

Rekom Group ejer i alt 125 natklubber i Danmark, Norge og Finland. I Danmark ejer koncernen blandt andet natklubberne A-Bar, Hornsleth Bar og Heidis Bier Bar.

Rekom Group har for nyligt investeret i en ny app kaldet ”Nightpay”, som gæster kan bruge til at betale igennem. Appen kan også informere kunder, om der har været en coronasmittet til stede, mens de har besøgt koncernens barer.