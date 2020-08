Martin Thorborg fik løst en opgave i huset: Kort efter lavede han en uventet investering

En helt almindelig varmepumpeinstallation hjemme hos serieiværksætteren Martin Thorborg skulle vise sig at kaste en investering af sig.

Det forholdsvis nyopstartede selskab, Amalo, har for nylig fået en uventet investering fra en af Danmarks mest kendte investorer.

På Facebook har Martin Thorborg løbende opdateret sine følgere omkring hele processen og frustrationerne med at få indhentet et tilbud på en ny varmepumpe til udbygningen af hans private hjem. Først fik han et tilbud på næsten 300.000 kr., senere et tilbud på 156.000 kr.

De to iværksættere Rasmus Høtoft og Kristian Frølund, der sammen driver virksomheden Amalo, skrev til Martin Thorborg, at han skulle forsøge at indhente et tilbud fra deres hjemmeside istedet. Amalo differentierer sig nemlig fra andre virksomheder i samme branche ved at være i stand til at give et prisoverslag automatisk og uden at bese kundernes huse først.

Udover at Amalo kunne tilbyde en pris på 112.000 kr, så var Martin Thorborg meget begejstret for den løsning virksomheden havde udviklet, og da de to iværksættere manglede likviditet, så sprang investoren ombord og købte 33 pct. af virksomheden i samarbejde med partneren David Andersen. I alt har de skudt 400.000 kr. ind i selskabet, og Martin Thorborg indtræder samtidig som bestyrelsesformand.

»De manglede nogle penge, og de er i gang med noget super visionært. Jeg havde selv nogle ideer til, hvordan de kunne optimere processen, og så tænkte jeg, mon ikke om jeg kan hjælpe de drenge med at få skubbet nogle flere folk igennem, der ikke har forstand på varme? Det vigtigste er, at folk føler sig trygge, godt vejledt og ender med den rigtige løsning,« siger Martin Thorborg om investeringen.

Rasmus Høtoft er selvsagt også meget tilfreds med, at han og partneren Kristian nu har fået Martin Thorborg med ombord.

»Det betyder selvfølgelig utrolig meget, fordi han har så stor en platform at arbejde på. Jeg oplever generelt ret stor tillid til navnet og personen Martin Thorborg. Det kan jeg mærke smitter af på os. Vi kan øge ambitionsniveauet, og vi kan hurtigere eksekvere på ting nu,« siger han.

Kristian Frølund er uddannet datatekniker med speciale i programmering, og med den viden udviklede han virksomhedens prisberegner, som er blevet en integreret del af forretningen.

Beregneren trækker oplysninger om kundens hus ud fra BBR-registret, og med lidt yderligere informationer om placering af eltavle og ønsket placering af varmepumpen kan Amalo give et prisoverslag på arbejdet efter få timer. Noget der normalt tager en håndværker mange timer med besigtigelse af huset. Derved sparer virksomheden arbejdstimer.

Rasmus Høtoft er uddannet maskiningeniør, og det er ham, der står for installationen af de varmepumper, som virksomheden sælger.

De to partnere er stadig i gang med at udforske et, for dem, helt nyt marked. Selskabet Amalo blev stiftet i november 2019, og det har været et begivenhedsrigt første kalenderår for virksomheden med coronakrise og en ny investering.

»Det var installation nummer ni, vi lavede, da vi kom ud til Martin. Planen for mit vedkommende var, at jeg skulle lave 10 og derefter skulle optimere og forbedre konceptet, ud fra den erkendelse at vi er i et marked, hvor vi skal lære en hel masse. Men da han lavede opslaget i april, så lagde han os ned i flere måneder efter,« fortæller Rasmus Høtoft.

Selskabet har siden opstarten i november været nødt til at hæve prisen en smule, da avancen ikke var stor nok på de første installationer.

Rasmus Høtoft regner med at få en del at se til i de kommende måneder, efter regeringens udmeldinger om at give tilskud til de danskere, der vælger at få udskiftet olie- eller gasfyret derhjemme. Samtidig er det meldt ud, at afgiften på gas stiger, og omvendt falder den på elvarme. Alle tiltagende er et led i regeringens klimaplaner.