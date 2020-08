Lars Seiers nye superrestaurant i stort milliontab

Alchemist åbnede i 2019 i helt nye klæder. Det kastede to Michelin-stjerner af sig, men også et større underskud.

Det var en dyr fornøjelse for Danmarks nye toprestaurant Alchemist at blive relanceret på Refshaleøen i København.

Konkret blev det i 2019 til et underskud efter skat på 18,7 mio. kr. for Alchemist, som den kendte erhvervsmand og milliardær Lars Seier Christensen ejer 90 pct. af.

»Ledelsen anser resultatet som forventet, da selskabet er i en opstartsfase,« står der i det nye regnskab fra Alchemist, som i februar blev belønnet med to Michelin-stjerner i første forsøg efter sin genåbning.

Lars Seier Christensen har siden 2018 skudt knap 80 mio. kr. ind i den storstilede renovering af Alchemist, der genåbnede i juli 2019 med masser af bookinger.

Han har tidligeret forklaret til Finans, hvorfor han har skudt så mange penge i Alchemist.

»Det gør jeg for at være med til at skabe en ny restaurant af international klasse i København. Jeg tror, du vil forstå det, når du ser den,« skrev Lars Seier Christensen i en mail i december 2018.

Saxo Bank-milliardæren er i øvrigt også ejer af Danmarks eneste trestjernede Michelin-restaurant, Geranium i København.

Selvom genåbningen af Alchemist bød på fyldte borde og mange gæster, var det dog endnu ikke på et niveau, hvor det kunne mærkes på bundlinjen.

I 2020 skal Alchemist nok heller ikke regne med et overskud, da restauranten har været nedlukket i en længere periode grundet coronakrisen.

Alchemist anerkender også, at »selskabets aktiviteter er i 2020 påvirket af effekterne fra covid-19«.

Når gæster træder ind ad en enorm bronzedør på fire gange to meter, har det været målsætningen, at det skal være som at komme ind i et andet univers.

Som gæst bevæger man sig igennem forskellige spise- og oplevelsesrum. Her er der udover smagen også fokus på lyd, lys, dufte, teksturer og æstetik.

Alchemists køkkenchef er stifter, direktør og medejer Rasmus Munk Thomassen, som på den tidligere Alchemist-restaurant blev kendt for sin molekylære og politiske tilgang til gastronomien. Det kunne være at servere et spiseligt askebæger, som satte fokus på rygning, eller vedlægge et donorkort til en tatarret, så gæsterne kunne skrive sig op som organdonorer.