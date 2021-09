Niels B. Christiansen: Lego forlader aldrig Billund - og direktøren skal være dansk

Ifølge den adm. direktør i Lego Group A/S er Billund så vigtig for Lego, at man er villig til at gå på kompromis med kvaliteten af medarbejdere - bare de vil arbejde i Billund. Og ja, så skal direktøren være dansk.