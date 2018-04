Stadig flere ældre myldrer ind på direktionsgangen: »Vi bliver jo friskere og friskere som 60-årige«

Fra 2011 til 2016 er antallet af topledere over 60 år steget med mere end 20 pct. Måske har finanskrisen lært os noget om konservative dyder, foreslår en professor i ledelse.

Selv om vi lever i en digital tid fyldt med forandringer, foretrækker flere og flere bestyrelser at lade arbejdspladsen anføre af erfarne folk tæt på pensionsalderen.

Tal fra Danmarks Statistik viser således, at antallet af topledere over 60 år er vokset med 21,8 pct. fra 2011 til 2016. Både mænd og kvinder tegner sig for stigningen, der især viser sig på det øverste alderstrin, idet der i løbet af de fem år næsten er sket en fordobling i antallet af topledere med mindst 67 år på bagen.

At danskerne trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet i en højere alder end førhen er langtfra hele forklaringen på udviklingen. Antallet af beskæftigede over 60 år er nemlig kun steget med 19,9 pct. i perioden, alt imens det totale antal af topledere stort set er uforandret og altså ikke kaster lys på udviklingen i sig selv.

Derfor må der også være noget andet på spil, mener Per Nikolaj Bukh, professor i ledelse og organisation på Aalborg Universitet.

»Umiddelbart ser det ud til at være en signifikant stigning og ikke blot en statistisk tilfældighed. Tilsyneladende er de ældres lederkompetencer mere efterspurgte. Måske fordi vi oven på finanskrisen har genopdaget den konservative dyd. For der er jo en masse facetter omkring ledelse, hvor vi bliver stærkere med erfaringen,« siger Per Nikolaj Bukh, som er overrasket over udviklingen og derfor understreger, at der er tale om et skøn fra hans side.

»Der er rigtig meget omkring ledelse, som ikke har noget med intuition, omstilling og digitalisering at gøre. Du skal stadig kunne bogføre, indkalde til møder, strukturere organisationen og træffe beslutninger baseret på indsigt i data. Den evne bliver man ikke født med, men udvikler hen ad vejen,« forklarer professoren.

Heller ikke Ledernes Hovedorganisation, der er interesseorganisation for 105.000 ledere, har analyseret udviklingen i antallet af topledere over 60 år.

»Men det kunne da være, at vi skulle til at gøre det. For et eller andet sted afspejler det måske en trend om, at topledere bliver længere i stillingen. Det er dog blot et gæt,« siger ledelsesrådgiver Bjarne Henning Jensen fra Ledernes Hovedorganisation.

Danmarks Statistik definerer topledere som personer med ledelsesansvar på øverste administrative plan. Derfor er der i feltet af seniorer med striber på skuldrene også tale om direktører i andet og tredje geled, ligesom ledere af offentlige institutioner tæller med.

Sådan en type er Niels Buus ikke ligefrem. Han har siden 2014 været adm. direktør for den børsnoterede satellitproducent GomSpace og har i løbet af de tre år udvidet staben fra 10 til 170 medarbejdere. Af samme grund blev Niels Buus – der er årgang 1957 – kåret som Årets Leder sidste år.

»Vi bliver jo friskere og friskere som 60-årige. Vi holder længere. Vi er i form længere,« siger Niels Buus, der faktisk ser manglende motivation som den største forhindring for at fortsætte.