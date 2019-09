Virksomheder frasorterer ansøgere automatisk

1 ud af 7 virksomheder bruger et system, der screener og automatisk fravælger kandidater.

Din ansøgning til et nyt job kan meget vel blive vraget uden nogen overhovedet har læst den.

Flere virksomheder bruger særlige screeningssystemer til at frasortere kandidater på baggrund af fx alder, uddannelse eller år på arbejdsmarkedet.

Det viser en omfattende undersøgelse fra Konsulenthuset Ballisager, som har spurgt tæt på 1000 arbejdsgivere inden for både det private og offentlige.

Omkring 14 pct. svarer, at de bruger en automatisk frasortering i form af et HR-/rekrutteringessystem, inden de overhovedet kigger nærmere på kandidaternes ansøgninger.

Det er særligt inden for store, private virksomheder og i det offentlige, at tendensen til at screene og automatisk frasortere ansøgere, er størst.

17 pct. af ansøgningerne bliver frasorteret i det offentlige af et rekrutteringssystem og i de store private virksomheder er det 16 pct.

»Hvis du er nyuddannet eller overveje at skifte branche, vil jeg anbefale dig at gå efter de små private virksomheder, der i mindre grad sorterer automatisk, modtager færre ansøgninger og i det hele taget er mindre firkantede i deres udvælgelsesproces,« siger Morten Ballisager, direktør i konsulenthuset.

Når din ansøgning i hænderne på arbejdsgiveren, vil mange af dem lægge størst vægt på, hvor meget erhvervserfaring, du har fra tidligere.

Og derudover tillægges uddannelse, tidligere ansættelsers varighed og ansøgernes særlige kompetencer størst værdi, viser undersøgelsen.

»Knap halvdelen af arbejdsgiverne kigger efter særlige kompetencer som bestemte IT- og sprog-kompetencer eller kompetencer, der ofte vil fremgå af opslaget. Som regel opstår magien, når arbejdsgiveren oplever, at kandidatens erfaring, uddannelse og særlige kompetencer tilsammen rammer ind i virksomhedens behov. Det er den samlede pakke, der tæller,« siger Morten Ballisager.

Undersøgelsen viser pgså, at 49 pct. af arbejdsgiverne mener, at det burde være muligt for jobsøgeren at blive vurderet helt neutralt. Således at køn, alder og udseende først afsløres ved en eventuel samtale.