Væksten vil være lavere i 2019 end i år, lyder det fra den store kapitalforvalter Pimco, der ser en sandsynlighed på 30 pct. for recession i 2019.

Den næste recession er rykket tættere på i takt med, at det økonomiske opsving er inde i sin sidste fase. Det har fået den amerikanske kapitalforvalter Pimco til at skrue op for sandsynligheden for en recession over de kommende 12 måneder.

Pimco er med en formue under forvaltning på mere end 1.000 billioner kr. én af de største kapitalforvaltere, og de økonomiske modeller, som kapitalforvalteren bruger, viser lige nu, at der er en sandsynlighed på 30 pct. for en recession i det kommende år.

Det er det højeste niveau i den nuværende ni år lange økonomiske ekspansion.

Selv om man i Pimco peger på, at risikoen for en recession er steget, er man dog langt fra gået i skyttegravene rent investeringsmæssigt.

»Vi ser en synkroniseret global vækstafmatning i 2019. Vi positionerer os forsigtigt, men vi forventer, at der vil opstå muligheder. Modellerne lyser indtil nu orange frem for rødt,« skriver Joachim Fels, der har titel af global economic advisor, og Andrew Balls, der er investeringsdirektør, i Pimcos såkaldte cykliske outlook, der gælder for de kommende seks til 12 måneder.

I USA venter Pimco, at væksten i 2018 vil ende på 2,9 pct. mod 2,2 pct. i 2017. Næste år vil den ifølge den store kapitalforvalter ende i intervallet 2-2,5 pct.

Samme retning vil eurozonen have. Her venter Pimco, at væksten i 2019 vil ende i intervallet 1-1,5 pct. mod en forventet vækst på 1,9 pct. i år og 2,5 pct. i 2017.

For verden som helhed ventes en vækst på 2,75-3,25 pct. i 2019 mod en estimeret vækst i år på 3,3 pct. og et tilsvarende niveau i 2017.

»Vi er stadig et stykke fra den næste recession, men det nuværende marked har gjort det meget klart, at det ikke kræver en recession at skabe uro på finansmarkederne. Desuden kan den næste recession være afledt af finansielle aktiver i stedet for en traditionel makroøkonomisk overophedning,« skriver de to forfattere med henvisning til udviklingen på finansmarkederne i år, der har været præget af store udsving.