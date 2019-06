Om få dage sætter Donald Trump jagten ind på at genvinde verdens mest magtfulde embede.

Peter Simonsen, født 1991, er nyhedsredaktør på Finans. Han er uddannet ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus og har været tilknyttet adskillige af Jyllands-Postens redaktioner, først som praktikant og senere som journalist på Finans, hvor han primært skrev om virksomheder og iværksætteri. Peter er tidligere elitesportsudøver i den ædle disciplin badminton, men nøjes i dag med lange løbeture i området omkring Egå, hvor han bor. Som indfødt nordjyde ved Peter, hvad det vil sige at holde begge ben på jorden, dog med undtagelse af når AaB vinder i fodbold. Da er humøret højt – og selvtilfredsheden ligeså.

Donald Trump skruer nu op for skræmme-retorikken i jagten på at blive genvalgt som USA's præsident.

I et tweet til sine 61 mio. følgere skriver Donald Trump, at hvis nogen anden end ham overtager præsidentembedet, vil det føre til et finansielt krak, »som aldrig er set før.« Det skriver nyhedsmediet Bloomberg.

The Trump Economy is setting records, and has a long way up to go....However, if anyone but me takes over in 2020 (I know the competition very well), there will be a Market Crash the likes of which has not been seen before! KEEP AMERICA GREAT— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15. juni 2019

Der er kun få dage til, at Donald Trump officielt igangsætter den kampagne, der skal få ham genvalgt som præsident i 2020. Og hans tweet kan ifølge analytikere være et forvarsel om, hvad han især kommer til at fokusere på i sin kampagne: Økonomi.

Historisk set fylder økonomien meget i amerikanske vælgeres bevidsthed.

Donald Trump har flere gange påstået, at det amerikanske aktiemarked ville være 5.000-10.000 kurspoint højere, hvis den amerikanske centralbank, Federal Reserve, ikke havde hævet renten fire gange i løbet af 2018.

Og havde Demokraterne vundet valget i 2016, ville aktiemarkedet være mindst 10.000 kurspoint lavere end nu, påstår Trump.

En ny analyse fra Macrotrends viser, at Dow Jones-indekset under Trumps præsidentperiode har klaret sig middelmådigt sammenlignet med under forgængere som Barack Obama og Bill Clinton.

Det har klaret sig en tand bedre end under republikanerne Ronald Regan og George H.W. Bush.

S&P 500-indekset, der er et indeks over de 500 største amerikanske virksomheder, var i begyndelsen af maj rekordhøjt, men er den seneste tid faldet kraftigt som følge af bekymringer over USA's handelskrig med Kina.