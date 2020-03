Allerede nu er hundredtusindvis af amerikanere blevet afskediget. Deutsche Bank forventer choktal fra den amerikanske økonomi.

En anerkendt amerikansk økonom advarer nu mod, at den omfattende lukning af USA's økonomi kan føre til en ny stor depression.

Ifølge Kevin Hassett, der er tidligere cheføkonom for både George W. Bush og Donald Trump, risikerer USA en gentagelse af den store depression i 1930'erne. Det siger han i et interview med CNN.

Advarslen kommer, samtidig med at en række storbanker på Wall Street forudser en alvorlig økonomisk nedtur i USA med omfattende jobtab til følge.

Coronapandemien har mere eller mindre sat USA's økonomi på standby. Detailkæder, kasinoer, restauranter og universiteter er lukket. Travle lufthavne er forvandlet til spøgelseslufthavne. Motorveje og undergrundsbaner er tomme. Fabrikker lukker ned.

»Enten får vi en ny stor depression, eller også finder vi ud af at sende folk tilbage i arbejde, selvom det er risikabelt. På et eller andet tidspunkt kan vi ikke længere undvære at have en økonomi,« siger Kevin Hassett til CNN.

Med henvisningen til en ny stor depression referer Hassett til verdenshistoriens dengang største børskrak, der sendte rystelser gennem den globale økonomi.

Den 29. oktober 1929 krakkede Wall Street på det, der blev kendt som 'Den Sorte Tirsdag'. Fire år senere var USA's bruttonationalprodukt (BNP) faldet med cirka en tredjedel, og en fjerdedel af arbejdsstyrken var uden job.

Hele verden blev trukket med ned.

Ifølge kreditvurderingskoncernen S&P Global har coronavirussen allerede sendt verden ud i en global recession. Mange økonomer tvivler dog på, at det skal gå så galt, som Kevin Hassett frygter.

Dels er situationen med coronaen usædvanlig, fordi der er tale om en reel virus - og ikke en virus i verdensøkonomien eller på de finansielle markeder.

Dels har vi lært af tidligere tiders kriser - også finanskrisen - og både regeringer og centralbanker verden over har lanceret enorme hjælpepakker, der skal holde hånden under verdensøkonomien.

I USA har Donald Trump og hans regering fået vedtaget en krisepakke, skal komme de amerikanere til undsætning, som er økonomisk hårdest ramt af coronakrisen. Og flere tusinde milliarder i yderligere krisehjælp er på vej.

Alligevel er Kevin Hassett, som sidste år forlod Det Hvide Hus og i dag ernærer sig som økonomisk kommentator, skeptisk. Når de amerikanske jobtal for april snart ruller ind, er op mod to mio. amerikanere blevet arbejdsløse, spår han.

Det vil overgå den værste jobmåned i USA's historie - september 1945.

Den amerikanske økonomi gennemgår i øjeblikket et hidtil uset chok, som sandsynligvis vil fortsætte i nogen tid. Deutsche Bank

Allerede nu er hundredtusindvis af amerikanere blevet afskediget, fordi coronavirussen har overflødiggjort deres job. Den omsiggribende pandemi vil sætte tydelige spor i USA's økonomi.

Storbanken Deutsche Bank anslår, at USA's bruttonationalprodukt i årets andet kvartal vil falde med op til 13 pct. Det vil være et historisk stort fald.

»Den amerikanske økonomi gennemgår i øjeblikket et hidtil uset chok, som sandsynligvis vil fortsætte i nogen tid,« skriver Deutsche Banks økonomer i en ny rapport.

Det økonomiske chok forværres af det faktum, at den amerikanske økonomi i høj grad er drevet af forbrugerne. Og lige nu er det umuligt for dem at bruge penge på restauranter, i shoppingcentre, biografer og mange butikker, fordi det hele er lukket ned, påpeger Deutsche Bank.