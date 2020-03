Torsdag meldte 3495 personer sig ledige. Det er fire gange så mange som normalt, viser nye tal fra Beskæftigelsesministeriet. Siden mandag er mere end 18.000 nu meldt ledige. Ifææl

Antallet er personer, der har meldt sig ledige, steg torsdag med næsten 3.500 personer, hvilket er fire gange højere end gennemsnittet på en normal torsdag de seneste år.

Medregnet torsdagens tal er antallet af ledige danskere vokset med 18.200 personer på ugens første fire dage, viser nye tal fra Beskæftigelsesministeriet.

»Det er nedslående tal, der med al tydelighed viser, at arbejdsmarkedet er blevet ramt af en decideret fyringsbølge i ugen, der er gået. Vi skal helt tilbage til årene efter finanskrisen for at finde en lignende stigning i ledigheden. Her steg ledigheden på kun to år med knap 100.000 personer,« siger Tore Stramer, cheføkonom i Dansk Erhverv.

Ifølge Dansk Byggeris cheføkonom Bo Sandberg svarer de knap 3.500 nytilmeldte til, at der torsdag blev 2,4 flere ledige i minuttet hele døgnet.

»Vi har lige set, at beskæftigelsen nåede at slå endnu en rekord med 2,8 millioner lønmodtagere før corona-pandemien ramte økonomien. Det gør os heldigvis bedre rustet til de kommende måneders og kvartalers krise, men det er tragisk at se, hvordan den rekordhøje beskæftigelse nu er begyndt at løbe ud som sand mellem fingrene,« siger han.

Ifølge Tore Stramer er der dog lys i mørket. Mandag meldte næsten 7.000 danskere sig ledige, og sammenlignet med torsdagens tal, ser det derfor ud til, at kurven er nedadgående.

»Der er tegn på, at fyringsbølgen er aftaget i styrke i løbet af ugen. Det er en tendens, som vi har en forhåbning om vil fortsætte over de kommende dage og uger. Det skyldes primært, at myndighederne har reageret prompte med en række store hjælpepakker,« siger Tore Stramer.