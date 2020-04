Nationalbanken: Hver tredje private job berørt af corona

Den pludselige og betydelige opbremsning i indtjeningen kan betyde, at virksomheder må afskedige medarbejdere eller helt lukke, lyder analysen fra Nationalbanken.

Mere end hver tredje private job i Danmark er direkte eller indirekte påvirket af coronakrisen.

Det vurderer Nationalbanken på baggrund af egne beregninger og data fra Danmarks Statistik. Tallene er fremlagt i forbindelse med Nationalbankens halvårlige analyse af dansk økonomi.

»Den pludselige og betydelige opbremsning i indtjeningen kan betyde, at virksomheder må afskedige medarbejdere eller helt lukke,« lyder det fra Nationalbanken.

Ifølge Danmarks Statistik er der knap to millioner ansatte i den private sektor i Danmark. Dermed er over 600.000 job berørt af coronakrisen, hvis Nationalbankens beregninger står til troende.

»For at undgå, at det midlertidige fald i den økonomiske aktivitet udvikler sig til et langvarigt og kraftigt tilbageslag, har Folketinget meget hurtigt vedtaget en række økonomiske hjælpepakker. De skal forhindre, at midlertidig nedlukning af sunde virksomheder medfører konkurs, og at ledigheden stiger betydeligt,« skriver Nationalbanken i analysen.

Aktiviteten anslås under coronakrisen at falde med 80 pct. i en række udsatte serviceerhverv, 45 pct. i detailhandlen og 5 pct. i øvrige private erhverv, mens eksporten anslås reduceret med 25 pct., forklarer Nationalbanken.

Siden den 9. marts har 37.000 danskere meldt sig ledige.

»Til sammenligning steg ledigheden med godt 3,5 procentpoint på cirka halvandet år under finanskrisen. Nu ser vi altså en lille tredjedel af det på blot to en halv uge. Og vi har ikke set enden på det endnu,« skrev Troels Kromand Danielsen, cheføkonom i Nykredit, tirsdag i en kommentar til ledighedstallene.

Væksten i Danmark kan falde mellem 3 og 10 pct. i år som følge af coronakrisen, vurderer Nationalbanken. I analysen er der opstillet tre scenarier for, hvordan den danske økonomi bliver ramt af coronavirussen.

Nationalbanken oplyser, at der er exceptionelt stor usikkerhed forbundet med de tre scenarier.