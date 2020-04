Donald Trump mener, at beslutningen om at genåbne virksomheder i de enkelte amerikanske delstater er hans alene. Det er der delte meninger om.

Hvem bestemmer, hvornår verdens største økonomi skal åbne igen? Det er lige nu det centrale spørgsmål i en ordkrig mellem USA’s præsident Donald Trump og en række af landets delstatsguvernører.

På et pressemøde mandag foran Det Hvide Hus understregede Donald Trump, at det alene er hans beslutning.

»Når man er præsident i USA, har man fuld myndighed,« lød det fra Trump, som har et mål om at genåbne USA’s økonomi den 1. maj.

Ni amerikanske delstater er begyndt at planlægge, hvordan de langsomt kan genåbne deres samfund og lempe på ordren om at blive hjemme. Det gælder bl.a. i New York, som lige nu er verdens epicenter for den dødelige coronapandemi.

Her afviser guvernør Andrew Cuomo, at præsidenten må diktere tidspunktet for - og tilgangen til - en genåbning af økonomien.

»Præsidenten har ikke fuld myndighed. Vi har en forfatning - ikke en konge,« siger Andrew Cuomo til tv-kanalen CNN.

Han - og en række eksperter - henviser til den 10. tilføjelse i USA’s forfatning, som fastslår, at rettigheder, som ikke efter forfatningen er overdraget til føderalt niveau, er forbeholdt de respektive delstater eller folket.

Med andre ord: Delstaterne er i deres fulde ret til selv at tilrettelægge, hvordan de vil genstarte deres samfund og økonomier.

Donald Trump derimod mener, at delstaterne ikke kan gøre noget i forbindelse med genåbningen af USA’s økonomi »uden præsidentens tilladelse.«

»USA’s præsident bestemmer,« som han formulerede det under mandagens pressemøde.

Donald Trump, der i november stiller op til genvalg, er ivrig efter at få virksomhederne genåbnet og få økonomien i gang igen. På tre uger har coronakrisen sendt næsten 17 mio. amerikanere ud i arbejdsløshed.

Om få dage, vil tallet være vokset til 25 mio., anslår Deutsche Bank i en ny prognose. Det er flere job, end der sammenlagt er blevet skabt i USA siden finanskrisen.

En lang række økonomer vurderer, at USA allerede befinder sig i en recession. Og det er bestemt ikke ligegyldigt, hvornår der igen kommer liv i USA’s økonomi - heller ikke for Danmark. Sidste år var USA vores største eksportmarked.

»Lavere vækst i amerikansk økonomi vil trække hele verden ned i tempo, og dansk eksport står over for et sandt rædselsår. Alene eksporten til USA vil falde med et tocifret milliardbeløb i 2020,« siger Allan Sørensen, cheføkonom i Dansk Industri.

På spørgsmålet om, hvem der har retten til at diktere genåbningen af virksomheder, fabrikker, skoler mv., bliver præsident Trump ikke kun modsagt af sine politiske modstandere. Også i egne rækker bliver han talt imod.

Guvernørerne i både New Hampshire og Maryland - der begge er republikanere - siger også, at beslutningen om at genåbne delstaterne afhænger af guvernørernes ordrer - ikke præsidentens.

New Yorks guvernør Andrew Cuomo truer ligefrem med et retsligt slagsmål, hvis præsidenten forsøger at genåbne den folkerige delstat før tid.

Flere af præsidentens sundhedsfaglige rådgivere har advaret mod at genåbne USA for tidligt. De mener, at en for tidlig genåbning vil få fatale konsekvenser og føre til langt flere coronarelaterede dødsfald.

USA har flere bekræftede tilfælde af coronasmitte og har registreret flere coronadødsfald end noget andet land i verden.