Regeringen aflyser nye jobreformer

Andelen af danskere på offentlig forsørgelse er på det laveste niveau i 20 år.

Finansminister Kristian Jensen (V) aflyser nye, store reformer for at flytte flere fra offentlig forsørgelse og ind på arbejdsmarkedet.

Reformer af efterløn, pensionsalder og dagpenge har øget udbuddet af arbejdskraft med næsten 100.000 danskere, men regeringen opgiver at gå videre ad den vej.

»Med det folketing vi har i øjeblikket, tror jeg ikke, at det er realistisk at få flere af den slags reformer igennem,« siger Kristian Jensen.

Efterløn og pensionsalder I 2006 aftalte et bredt flertal af Folketingets partier at forhøje efterløns- og pensionsalderen med to år til henholdsvis 62 år og 67 år samt at indføre en såkaldt indekseringsmekanisme, så tilbagetrækningsalderen stiger i takt med levetiden. I 2011 aftalte et flertal bestående af den daværende VK-regering samt Dansk Folkeparti og De Radikale at fremrykke forhøjelsen af efterløns- og pensionsalderen med den såkaldte tilbagetrækningsreform. Samtidig blev efterlønsperioden gradvist afkortet fra fem til tre år. De to aftaler vil ifølge Finansministeriet øge den strukturelle beskæftigelse i 2020 med henholdsvis 30.000 personer og 65.000 personer. I alt 95.000 personer.

Regeringen måtte sidste år opgive at få flertal for at forhøje folkepensionsalderen yderligere, ligesom regeringen forgæves foreslog at skære i dagpengene.

Andelen på offentlig forsørgelse er nu nede på 21 pct. I antal er der nu 718.200 danskere i alderen 16-64 år på offentlig forsørgelse.

Kristian Jensen fastholder regeringens målsætning om at få færre på offentlig forsørgelse, men han satser i stedet for på mindre bureaukrati i jobcentrene og mere tid til den ledige samt skarpere visitation af nye flygtninge og familiesammenførte, så flere bliver erklæret arbejdsmarkedsparate.

Kortere dagpengeperiode Som en del af "genopretningspakken" for dansk økonomi i 2010 aftalte et flertal bestående af den daværende VK-regering samt Dansk Folkeparti og De Radikale at afkorte dagpengeperioden. Dagpengeperioden blev skåret ned fra de daværende fire år til de nuværende to år. Den kortere dagpengeperiode vil ifølge Finansministeriet øge den strukturelle beskæftigelse med 12.300 personer i 2020.

Det er dog næppe initiativer, der kan give samme resultater som de hidtidige reformer, fastslår forskningsdirektør på Vive og økonomisk vismand Torben Tranæs. Men måske er der heller ikke mere at komme efter:

»Når dagpengeperioden er sænket fra fire til to år, er der ikke det samme at hente ved at gå længere ned, og tilsvarende er kalkulen ikke lige så god ved at hæve pensionsalderen yderligere,« siger Torben Tranæs.

Professor Jørgen Goul Andersen, Aalborg Universitet, understreger, at andelen af offentligt forsørgede er langt nede nu:

»Når man regner folk på barsel, voksenlærlinge, ledige i aktivering, fleksjobbere og syge fra, er vi reelt ved at være langt nede.«