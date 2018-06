Fra årsskiftet skal det være skattefrit at overdrage sin virksomhed til en erhvervsdrivende fond, foreslår skatteminister Karsten Lauritzen (V), der nu vil indkalde de øvrige partier bag Vækstplan DK til forhandlinger om fondenes fremtid.

Efter mange års strid, skiftende skatteministre og langvarigt udvalgsarbejde er skatteminister Karsten Lauritzen (V) endelig klar med en ny skattemodel til erhvervsdrivende fonde: Nu skal det være skattefrit for virksomhedsejere at overdrage livsværket til en fond.

»Vi får nu en attraktiv model for erhvervsdrivende fonde, så der i de kommende år vil komme mange flere. Det er en ejerform, hvor man ikke som kapitalfonde bare kigger til næste kvartal, men har en langsigtet investeringsplan og dermed sikrer, at danske virksomheder og arbejdspladser bliver på danske hænder,« siger Karsten Lauritzen.

Han håber at lande en aftale med de øvrige partier bag Vækstplan DK, så en ny lov træder i kraft fra 1. januar 2019.

Erhvervsdrivende fonde Erhvervsdrivende fonde defineres som fonde, der kontrollerer en eller flere virksomheder.

De fleste fonde har to formål: At drive virksomhed og donere til velgørende formål.

Fondene har ingen ejere og kan som udgangspunkt kun opløses, hvis fonden løber tør for penge, eller fondens formål ikke længere er relevant.

Der findes ca. 1.360 erhvervsdrivende fonde i Danmark.

De fondsejede virksomheder beskæftiger ca. 8 pct. af den private sektor.

Fondenes egenkapital er opgjort til ca. 350 mia. kr. Det svarer til ca. 25 pct. af danske virksomheders samlede værdi, og ca. 6 pct. af Danmarks samlede værdier inkl. husholdninger. Kilde: "The Danish Industrial Foundations", Steen Thomsen, CBS. Kilde: "The Danish Industrial Foundations", Steen Thomsen, CBS.

Lovforslaget var oprindeligt planlagt til februar i år, men Karsten Lauritzen hev det af bordet, da arbejdsgruppen, der skulle finde en ny attraktiv model for fondene, endnu ikke var klar med sin rapport. Men det er den nu.

»Vi har fundet en attraktiv model, som gør, at der ikke skal betales skat, når man overdrager sin virksomhed til en erhvervsdrivende fond – men samtidig sikrer, at fonden betaler skatten senere hen, hvis fonden f.eks. sælger sine aktier,« forklarer fondsekspert og juraprofessor ved Københavns Universitet, Rasmus Feldthusen, der er en del af arbejdsgruppen.

Denne model sikrer forhåbentlig, at der igen bliver skabt flere fonde i det danske samfund. Flemming Besenbacher, formand Carlsbergfondet

Siden SR-regeringen med pinsepakken i 1998 skruede på lovgivningen, så det blev mindre fordelagtigt at overdrage en virksomhed til en fond, har stort set ingen nye erhvervsdrivende fonde set dagens lys. I dag kan man betale helt op mod 42 pct. i skat for at overdrage til en fond. Det har medført stor kritik fra blandt andre formanden for en af landets mest velkendte erhvervsdrivende fonde; Carlsbergfondet.

Spillet om skattefrihed 2013: Med Vækstplan DK bliver et bredt politisk flertal enigt om at indføre skattemæssig succession til erhvervsdrivende fonde fra 2016. Der afsættes 300 mio. kr. 2015: SR-regeringen vil indføre en overdragelsesafgift på 15 pct. Der kommer valg. V-regeringen vil med finanslov 2016 sænke overdragelsesafgiften til 5 pct. frem mod 2020. Økonomisk ramme hæves til 360 mio. kr. 2016: V-regeringen forslår i sin "Helhedsplan", at afgiften helt bør forsvinde. Nyt regeringsgrundlag for VKLA-regeringen sætter som ambition, at det skal være skattefri at overdrage til en erhvervsdrivende fond.

Arbejdsgruppe nedsættes. 2017: Arbejdsgruppe skal aflevere anbefalinger i august, men det sker ikke. 2018: Lovforslag for succession for erhvervsdrivende fonde, der skulle fremsættes i februar, trækkes tilbage. 2018: Arbejdsgruppen afleverer rapport i juni, og efter sommerferien vil skatteministeren forhandle ny model.

Her glæder formand Flemming Besenbacher sig over, at en ny skattefri model kan være på vej.

»Denne model sikrer forhåbentlig, at der igen bliver skabt flere fonde i det danske samfund. Vi håber nu, at modellen vinder bred tilslutning og kan vedtages i Folketinget,« siger han.

Efter sommerferien vil skatteministeren diskutere den nye skattemodel med partierne bag Vækstplan DK, herunder Socialdemokratiet, der tager positivt imod den.

»Jeg er glad for, at det endelig kommer. Vi vil selvfølgelig gerne se nærmere på forslaget, men det lyder som en enkel og velgennemtænkt løsning på vores ønske om at gøre det mere attraktivt at stifte erhvervsdrivende fonde,« siger Jesper Petersen, skatteordfører for Socialdemokratiet.