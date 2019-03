Jysk kæmpeprojekt skovler penge ind: Har nu fået en kvart milliard

Formålet er at udvikle området, så det bliver mere »attraktivt at besøge, bo og arbejde i.«

"Tøndermarsk Initiativet."

Måske siger det dig ikke lige noget.

Men det er titlen på det kommunale initiativ, der skal skabe udvikling i området omkring Tøndermarsken - et initiativ, der er gået hen og er blevet et millionprojekt.

Det blev igangsat i 2016.

Dengang lød rammen på ca. 210 mio. kr., men det beløb er nu vokset til ca. 265 mio. kr. - bl.a. ved hjælp af millionbidrag fra Realdania, Nordea Fonden, A.P. Møller-fonden og kommunen selv, skriver Jydske Vestkysten.

Projektet skal ifølge Tønder Kommunes hjemmeside udvikle området Tøndermarsken, så det bliver »mere attraktivt at besøge, bo og arbejde i.«

De betaler Tønder Kommune: ca. 140 mio. kr.

Realdania: ca. 65 mio. kr.

Nordea Fonden. ca. 16,5 mio. kr.

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal: ca. 31 mio. kr.

Staten (områdefornyelse): ca. 10 mio. kr.

Samlet ramme: ca. 265 mio. kr. Kilde: Jydske Vestkysten Kilde: Jydske Vestkysten

Initiativet er ifølge hjemmesiden Danmarks største samlede projekt til udvikling af et unikt område. Af konkrete initiativer drejer det sig bl.a. om byomdannelse, klimatilpasning og arbejde med ruter, stier og formidling. Status på projekterne kan ses på hjemmesiden.

Desuden har projektet fået 10 mio. kr. fra staten til områdefornyelse - en bedrift, direktør i Tønder Kommune, Keld I. Hansen, er særligt tilfreds med:

»Det er faktisk sjældent, at de giver 10 millioner kroner, så det i sig selv er en meget positiv historie,« siger han til avisen.

Om initiativet Hovedindsatsområderne er Byomdannelse i Højer

Højer Byfond

Ruter, stier og formidling

Klimatilpasning langs Vidå

Klimatilpasning i Tønder midtby

Udvikling af erhverv og turisme i området Kilde: Tønder Kommunes hjemmeside

Han håber, at det nu vil lykkes at få spredt et mere bredt folkeligt kendskab ud til projektet.

Også på borgmesterkontoret i byen vækker pengene jubel. Borgmester Henrik Frandsen (V) er »rigtig godt tilfreds,« siger han til Jydske Vestkysten.

Desuden har han en »klar forventning om, at projektet vokser yderligere.«

Da projektet blev præsenteret i 2016, udtalte direktør Henrik Tvarnø fra A.P.Møller-fonden, at områdets »lige ikke findes« andre steder i verden:

»Derfor ser vi det som en national opgave at være med til at beskytte marsken og sikre bedre adgang til området,« sagde han til Ritzau.