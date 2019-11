Minister forklarer: 34 bogstaver koster skatteyderne 141.546 kr.

Dan Jørgensen tog over efter energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) den 27. juni. Samme dag købte Statens It et nyt domænenavn til ministeriet.

I matematikkens verden er faktorernes orden ligegyldig. Men sådan forholder det sig ikke i politik.

Det viser en ny opgørelse fra klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S).

Ny minister 44-årige Dan Jørgensen var fødevare-, landbrugs- og fiskeriminister under Helle Thorning-Schmidt og har været medlem af Europa-Parlamentet.

Den 27. juni blev han udpeget som ny klima-, energi- og forsyningsminister.

Dermed skal Dan Jørgensen lede arbejdet med at implementere regeringens klima- og energiplaner. Det indebærer bl.a. vedtagelsen af Danmarks første bindende klimalov, som ifølge regeringen skal sænke udledningen af drivhusgasser med 70 pct. i 2030 fra niveauet i 1990.

Noget af det absolut første den tidligere EU-politiker foretog sig som nyudnævnt minister, var nemlig at skifte navn på sit ministerium – fra Energi-, Forsynings og Klimaministeriet til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Selv om der indgår de samme 34 bogstaver i begge navne, har navneskiftet langt fra været gratis for skatteyderne.

Nye visitkort, nye kuverter og kort, ændring af logoer og bl.a. køb af et nyt domænenavn har i alt kostet 141.546 kr., oplyser Dan Jørgensen til Folketingets klima-, energi- og forsyningsudvalg – der som følge af ministerens navneændring også skiftede navn.

Største udgiftspost er de ændringer i statens it-system, som navneskiftet har afstedkommet. I alt lyder udgiftsposten til it-ændringer på 82.171,20 kr., viser ministerens svar.

Til gengæld kan skatteyderne glæde sig over, at lidt forudseenhed har skåret i regningen for at flytte rundt på de 34 bogstaver.

»Der har ikke været udgifter til nye skilte, da Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i forvejen er flyttet til en ny bygning, og skiltene har derfor afventet ressortændringen,« forklarer Dan Jørgensen.

Dermed signalerer han også, at ministeriet udmærket var klar over, at der var et navneskifte på vej, hvis Socialdemokratiet endte med at danne regering. Det blev som bekendt resultatet efter folketingsvalget den 5. juni.

Et tjek i domænetjenesten DK Hostmaster, som håndterer alle .dk-domænenavne, viser, at Statens It købte domænenavnet www.kefm.dk den 27. juni – samme dag som Dan Jørgensen blev ny klima-, energi- og forsyningsminister.

Det er dog langt fra første gang, at ministeriet, der kun har 12 år på bagen, har skiftet navn.

Ved oprettelsen i 2007 var navnet Klima- og Energiministeriet, og første klima- og energiminister blev Connie Hedegaard (K). Siden har ministeriet skiftet navn tre gange – det seneste navneskift inklusive.