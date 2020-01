Flere partier åbner for at trække Danmark ud af Postnord

Transportministeriet vil senest til marts undersøge konsekvenserne af at trække Danmark ud af Postnord.

Marchen Neel Gjertsen, f. 1985, er Jyllands-Postens politiske redaktør. Med analyser, baggrundsartikler, portrætter og interviews om alt, hvad der foregår på Christiansborg og i regeringen, gør hun læserne klogere på det politiske indhold og de forløb, som er afgørende for, hvordan beslutninger træffes.

Jesper Høberg, f. 1975, er chef for Finans’ gravergruppe. Jesper er uddannet journalist på Danmarks Journalistskole i 2002, og efter et kort vikariat hos Ritzaus Bureau landede han på Jyllands-Posten som erhvervsjournalist. Her har han stået bag en lang række dagsordensættende historier og artikelserier om blandt andet korruption i FN’s olie-for-mad program, kollapset i Genan og Johan Schlüter Advokatfirma. I 2004 blev han nomineret til Cavling-prisen for afsløringen af, at TDC havde udnyttet et hul i skatteloven til at score et kunstigt skattefradrag i milliardklassen. I 2013 blev han nomineret til FUJ-prisen for fremragende undersøgende journalistik, og i 2017 var han med til at vinde FUJ-prisen for afsløringer af, hvordan bilbranchen barberede store summer af registreringsafgiften på leasingbiler. Han er født i Nordsjælland, men fastholder, at han tidligt konverterede til jydedommen, og at han i dag er full blown nordjyde.

Thomas Vibjerg, f. 1982, er uddannet på Danmarks Journalisthøjskole i 2013 og har desuden en trekvart læreruddannelse i bagagen. Han blev som nyuddannet ansat på Jyllands-Postens indlandsredaktion, hvor han primært skriver om sundhedsområdet. Thomas Vibjerg trasker dog også med jævne mellemrum rundt på Christiansborg for at deltage i den politiske dækning. Fritiden går bl.a. med løbeture med eller uden babyjogger og hockey i vinterhalvåret.

Postvæsenet skal igen på danske hænder. Sådan lyder det fra flere partier, som åbner for at trække Danmark ud af Postnord og i stedet lave en national plan for omdeling af breve.

Postnord blev stiftet i 2009 som en fusion af det danske Post Danmark og det svenske Posten AB, og siden har den danske regering ejet 40 pct. af Postnord, mens den svenske regering ejer de øvrige 60 pct.

»Tiden er løbet fra det overstatslige samarbejde. Den post, der er i Danmark, må vi håndtere internt i Danmark,« siger postordfører Hans Kristian Skibby (DF).

Jeg synes, at man skal overveje det, hvis der er nogle fordele i det. Andreas Steenberg (R), postordfører

Posten i Danmark er i høj grad blevet digitaliseret de seneste år. Danskerne sendte 985 mio. breve i 2009, men blot 265 mio. breve i 2018.

Også i Sverige bliver der sendt færre breve – men faldet har forholdsmæssigt været lavere end i Danmark. Fra 2,3 mia. breve i 2009 til 1,5 mia. breve i 2018.

Ifølge et notat fra Transportministeriet skal det senest i marts undersøges, hvilke konsekvenser det vil have at udskille den danske del af Postnord – både hvad angår økonomi og personale.

Venstre har tidligere advaret mod en sådan skilsmisse, men partiet har ændret kurs.

»Overordnet set er jeg ikke sikker på, at den nuværende konstruktion er den bedste for fremtiden,« siger postordfører Kristian Pihl Lorentzen (V).

Han er overbevist om, at digitaliseringen i Sverige vil tage til i styrke de kommende år, og at det vil presse den samlede økonomi i Postnord og dermed også blive en belastning for den danske statskasse.

De Radikale er ikke afvisende over for at trække Danmark ud af Postnord.

»Jeg synes, at man skal overveje det, hvis der er nogle fordele i det. Det er et forslag, som vi skal se på,« siger postordfører Andreas Steenberg (R), mens De Konservatives Niels Flemming Hansen kalder en skilsmisse for »en interessant tanke, men vi vil gerne lige kende prisen på den«.

Transportminister Benny Engelbrecht vil ikke kommentere en mulig skilsmisse, så længe der pågår politiske drøftelser om den fremtidige befordringspligt. Heller ikke den svenske erhvervsminister, Ibrahim Baylan, vil kommentere en mulig skilsmisse.