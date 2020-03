Regeringen præsenterer sammen med arbejdsmarkedets parter en ny pakke, der tilbyder lønkompensation til de virksomheder, der er presset økonomisk af coronavirus.

Regeringen er sammen med arbejdsmarkedets parter klar med en ny hjælpepakke, der skal holde hånden under de virksomheder, der er hårdest ramt af coronakrisen.

Aftalen indebærer, at virksomheder kan få lønkompensation for op til 75 pct. af medarbejdernes løn, hvis virksomheden vælger at hjemsende medarbejderne i stedet for at fyre dem.

Virksomhederne betaler den resterende løn, mod at medarbejderne giver afkald på fem feriedage. Der er dog indført et lønloft på 23.000 kr.

»Hold igen med fyresedlerne,« lød opfordringen fra statsminister Mette Frederiksen til de danske virksomheder, da hun præsenterede hjælpepakken søndag ved et pressemøde i Statsministeriet.

Også finansminister Nicolai Wammen og repræsentanter fra fagbevægelsen og arbejdsgiversiden var tilstede ved pressemødet.

Den midlertidige aftale vil gælde frem til den 9. juni.

Konkret kan virksomheder, der står over for at skulle fyre mindst 30 pct. eller mere end 50 ansatte, søge lønkompensation for til gengæld at beholde medarbejderne.

Timelønnede medarbejdere kan få lønkompensationen for op til 90 pct. af lønnen, dog maksimalt 26.000 kr.