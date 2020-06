Regeringen vil udbetale to ugers feriepenge til danskerne

Danskerne kan se frem til at få to ekstra ugers feriepenge udbetalt i år, hvis regeringen kommer igennem med sit oplæg til en sommerpakke, der skal få gang i økonomien.

Regeringen vil ikke udbetale alle fem ugers ekstra feriepenge, men for de første to uger, som danskere i beskæftigelse optjener i forbindelse med overgangen fra et gammelt til et nyt princip optjening af feriepenge i år.

Sådan lyder det forslag, regeringen ifølge Finans’ kilder har lagt på bordet i torsdagens forhandlinger med Folketingets partier om en sommerpakke.

De to ugers ekstra feriepenge svarer til den del af de ekstra feriepenge, som danskerne har optjent i de sidste fire måneder af 2019.

Dermed er de to ugers feriepenge både optjent og indberettet af arbejdsgiverne, og det vil derfor rent praktisk være muligt at udbetale den del af pengene.

Den resterende del af de ekstra feriepenge er nemlig ikke fuldt optjent endnu. Først ved udgangen af august i år vil danskerne have optjent de fulde fem ugers ekstra feriepenge, og først ved nytår har arbejdsgiverne frist for at indberette pengene.

Selve forslaget om at udbetale danskernes ekstra feriepenge i stedet for at indefryse dem i en ny stor statslig fond på op imod 100 mia. kr. kommer oprindeligt fra Dansk Arbjedsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation i fællesskab.

Det har samtidig fået vid opbakning såvel fra politiske partier som fra en række topøkonomer.

Et springende punkt har dog været, hvordan det rent praktisk skulle kunne lade sig gøre at udbetale penge, som endnu ikke er hverken fuldt optjent eller indberettet.

Udbetaling af de første to uger er ifølge Finans’ oplysninger den praktiske her-og-nu løsning.

De to ugers feriepenge svarer til udbetaling af 25-30 mia. kroner før skat.

Udbetalingen kommer ikke til at belaste arbejdsgivernes likviditet, da forslaget går ud på, at arbejdsgiverne i første omgang låner pengene af staten.

Den oprindelige model med at indefryse pengene, indtil hver enkelt dansker går på pension, blev aftalt i forbindelse med Folketingets vedtagelse af en ny ferielov. Dengang var frygten, at udbetaling af de fem ugers ekstra feriepenge ville overstimulere økonomien, men den frygt har coronakrisen aflivet. Regeringen ønsker tværtimod nu netop at sætte gang i hjulene.